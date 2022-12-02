ОАО «Белшина»: на мировом уровне. Продолжаем цикл материалов о крупнейших бобруйских предприятиях, занесенных на Аллею трудовой славы

Сегодня, помимо трех основных заводов – массовых, крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин, в состав Общества входят механический завод, обеспечивающий основное производство оборудованием и оснасткой, ряд централизованных подразделений, производство резиновых изделий в Кричеве, а также санаторий «Шинник» на 200 мест, оснащенный современным оборудованием и оказывающий более 200 видов медицинских услуг.

На предприятии освоено более 350 моделей шин, и ассортимент постоянно пополняется. Например, легковыми шинами премиум класса на 17, 18 дюймов, грузовыми радиальными ЦМК – на 25-29 дюймов, крупногабаритными и сверхкрупногабаритными – до 57-63 дюймов. За рубеж отгружается до 60% шин, география поставок охватывает более чем 20 стран.

30 сентября 2017 года в ОАО «Белшина» выпустили первую в Беларуси и странах СНГ радиальную бескамерную ЦМК шину размера 59/80R63 модели BEL-190 с карьерным рисунком протектора. Это самая большая шина, которая сегодня выпускается в мире. Ее высота – более 4 метров, ширина – 1 метр 47 сантиметров, вес – 5 тонн 770 килограммов. Шина предназначена для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности (до 450 тонн) ОАО «БЕЛАЗ», зарубежной карьерной техники.

В этом году в преддверии Дня химика на ЗМШ была собрана и свулканизована шина с дорожным направленным рисунком протектора 255/55R19 модели BEL-340 линейки Astarta SUV. Это первая легковая шина на 19 дюймов, предназначена она для эксплуатации на легковых автомобилях класса SUV.

Чтобы повысить премиальность продуктового портфеля, разрабатывают новый суббрэнд легковых шин премиум класса с улучшенными характеристиками по устойчивости и управляемости, снижению сопротивления качению, индексу скорости и нагрузки, акустическому комфорту. Для комплектации грузовых автомобилей с полуприцепом разработана новая линейка ЦМК шин, в которой учтены все современные требования по снижению расхода топлива и повышению износостойкости. Для строительной техники – новая линейка радиальных ЦМК шин большей грузоподъемности и с более длительным сроком службы. Для сельскохозяйственной техники создаются ультрамягкие шины с максимальной гибкостью боковин, увеличенным пятном контакта в режиме эксплуатации на пониженном давлении с минимальным уплотнением почвы. Ведется активная работа по улучшению эксплуатационных и ходовых характеристик сверхкрупногабаритных шин для карьерной техники, направленная на повышение сцепления с дорожным покрытием, увеличение грузоподъемности и долговечности, снижение теплообразования и износа протектора, пониженный расход топлива, повышенное сопротивление износу, порезам и сколам.

Что касается модернизации. Завершено техническое перевооружение ЗМШ, позволившее освоить выпуск легковых шин с посадочным диаметром до 20 дюймов, увеличить их ассортимент и объемы производства. На ЗКГШ идет реализация инвестпроекта «Главный корпус завода КГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов». Его цель – увеличение ассортимента и объемов производства цельнометаллокордных радиальных шин для эксплуатации на шарнирно-­сочлененных самосвалах, погрузчиках и бульдозерах в карьерах и смешанном цикле за счет освоения производства новой линейки ЦМК шин с посадочным диаметром 25-29 дюймов.

На ЗСКГШ идет реализация второй очереди инвестиционного проекта «Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха». Это позволит увеличить ассортимент и объемы производства сверхкрупногабаритных цельнометаллокордных радиальных шин для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности (до 450 тонн) производства ОАО «БелАЗ», карьерной техники зарубежного производства за счет освоения сверхкрупногабаритных ЦМК шин с посадочными диаметрами 49-51 и 57-63 дюйма.

Так как производство считается «вредным», особое внимание отводится природоохранным мероприятиям. Для поддержания стабильной экологической обстановки в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Беларуси на «Белшине» постоянно ведутся аналитический и производственный экологический контроль, локальный мониторинг за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и землю.

Немного статистики. За 2021 год в ОАО «Белшина» выпущено 4249,868 тыс. шин на сумму 799,0 млн рублей. За 10 месяцев 2022-го – 3525,151 тыс. шин на сумму 950,5 млн рублей. Экспорт товаров за 2021 год составил 197,1 млн долларов, положительное сальдо внешней торговли товарами сложилось в сумме 74 млн долларов (удельный вес экспорта в объеме продаж – 57,1%). За январь-октябрь 2022-го экспортировано товаров на 186,5 млн долларов.