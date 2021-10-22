ОАО “Белшина” на международной выставке BakuBuild

ОАО «Белшина», совместно с эксклюзивными дилерами в Республике Азербайджан ООО «Азертехника» и ООО «Azbelshin», приняла участие в международной выставке BakuBuild, которая проходит в Баку с 20 по 22 октября.

Одним из преимуществ участия в выставке является то, что компания привлекает внимание к своей продукции. ОАО «Белшина» представляет на стенде некоторые модели грузовых шин.