ОАО “Белшина” на международной выставке BakuBuild
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ОАО «Белшина», совместно с эксклюзивными дилерами в Республике Азербайджан ООО «Азертехника» и ООО «Azbelshin», приняла участие в международной выставке BakuBuild, которая проходит в Баку с 20 по 22 октября.
Одним из преимуществ участия в выставке является то, что компания привлекает внимание к своей продукции. ОАО «Белшина» представляет на стенде некоторые модели грузовых шин.
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