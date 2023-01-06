В Могилевском областном управлении охраны состоялась встреча молодых сотрудников подразделений охраны Могилевской области и сотрудников управления с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмилой Здориковой.

Повесткой встречи стала важная тема — о Законе Республики Беларусь «О геноциде белорусского народа», который был подписан 5 января 2022 года Президентом Беларуси А.Г. Лукашенко.

Эта тема особенно актуальна в Год мира и созидания, поскольку жить в мирном и созидающем обществе можно тогда, когда каждый из нас будет помнить и уважать свою историю.

Парламентарий в своем выступлении перед сотрудниками рассказала об истории создания законопроекта «О геноциде белорусского народа», напомнила страшные исторические факты через содержательный презентационный материал, собранный по итогам расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в целях полномасштабного изучения фашистских злодеяний на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.

Депутат обосновала важность политического значения в принятии данного закона. Это отправная точка для постановки вопроса о признании геноцида белорусского народа на международном уровне, отметила Людмила Здорикова.

Законодательное признание и осуждение факта геноцида белорусского народа закрепит в исторической памяти справедливую оценку злодеяний фашистов и их пособников на белорусской земле, станет данью памяти потомков миллионам жертв фашизма.

Могилевское ОУ.