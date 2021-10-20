О задаче врачей, масках, вакцинации, аппаратах ИВЛ и лекарствах. Что поручил Лукашенко чиновникам на совещании по коронавирусу

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания по эпидемиологической ситуации в стране дал ряд поручений чиновникам, касающихся принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании Александр Лукашенко расставил акценты по всем темам, которые волнуют общество в связи с пандемией и текущим подъемом заболеваемости как в Беларуси, так и регионе в целом. Предельно четко глава государства высказался по дискуссионным вопросам относительно ношения средств индивидуальной защиты и вакцинации. Здесь каждый должен распоряжаться своей судьбой сам, уверен белорусский лидер. И если чиновники могут себе позволить приходить на прием к Президенту без маски и ПЦР теста, то не должны излишне напрягать и граждан, особенно вводить разного рода штрафы и к чему-то принуждать.

Тем не менее глава государства выступает за вакцинацию, а также за ношение масок там, где того требует обстановка. Он подчеркивает, что основные усилия надо направлять на то, чтобы лечить людей, и в этот непростой период обеспечивать учреждения здравоохранения всем необходимым - начиная от средств защиты до оборудования, кислорода и лекарств. И в этом вопросе нужно жестко реагировать на попытки некоторых мерзавцев нажиться на здоровье людей.

Естественно, на совещании речь зашла и о финансовом аспекте. В стране делается все возможное для лечения и спасения жизней людей, но факт остается фактом - на соответствующие мероприятия расходуются немалые суммы. В этом году из республиканского бюджета на здравоохранение выделено более Br7,6 млрд, или 5% от ВВП. Уже израсходовано около Br6 млрд.

Из резервного фонда Президента Беларуси будут выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19. "Я посмотрю, что мы имеем в резервном фонде Президента, сколько у нас остаток. Мы его берегли, не тратили. Мы выделим эти средства для того, чтобы поддержать наших врачей, закупить впрок и лекарства, и другие материалы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в целом в Беларуси справляются с пандемией. По его мнению, это удалось благодаря тому, что во время первой волны в стране не стали останавливать производства. "У нас экспорт в этом санкционном году выше, чем когда-либо. А если есть экспорт, есть поступление валюты. И сегодня мы уже продаем больше, чем потребляем, - констатировал глава государства. - Пока мы справляемся сами и, я думаю, справимся, если мы все мобилизуемся".

"Ситуация понятна. Я где-то недели две тому назад в очередной раз допрашивал (иначе не скажешь) министра здравоохранения. Мы пришли оба к одному выводу, что эта неделя и следующая будут очень показательны в лечении людей, и прежде всего в лечении коронавирусной инфекции, - сказал Президент. - У меня после сегодняшнего обсуждения это впечатление (или такой осторожный прогноз) усилилось. Эта и следующая неделя дадут нам результат".

Кстати, в ближайшее время с участием Александра Лукашенко ожидается еще ряд мероприятий, которые будут посвящены вопросам лечения людей в условиях пандемии.

О работе врачей, ношении масок и вакцинации

"Несмотря на мой жесткий тон, давайте договоримся - врачи должны лечить людей. Повторяю то, что я вам говорил в первую ковидную волну. Никуда их отвлекать не надо, типа бегать по городу и смотреть, надели маски или не надели, - это тоже не ваше дело, не отвлекайтесь на это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, если граждане хотят использовать маски, это их право, тем более в стране производится достаточно средств индивидуальной защиты. Но и склонять людей к масочному режиму не стоит. "Кто хочет, тот будет носить. Но врачам отвлекаться на это, эпидемиологам или санэпидстанции - это расточительно", - заявил глава государства.

Равным образом, отметил Александр Лукашенко, следует подходить и к вопросу вакцинации. Прививаться или нет - должно быть делом исключительно добровольным. Действовать здесь надо методом убеждения: "Я не исключаю, хотя плохо воспринимаю, материальную заинтересованность. Как некоторые руководители: вот тебе 100-200 рублей - иди, вакцинируйся. Умный директор посчитал: если этот человек не заболеет, то это для предприятия будет больший выигрыш".

"Приемлемы любые методы, кроме наклонения, принуждения людей. Предупреждаю всех - милицию, санслужбы и прочих. У нас нет законодательных оснований, и Президент не принимал подобного решения, чтобы заставлять людей. Но просить их надо", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко наряду с этим отметил, что в ряде случаев было бы неплохо, если бы люди носили маски. Например, в торговых точках, в транспорте.

"По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей, - подчеркнул белорусский лидер. - Не дай бог, мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, метро или автобусов, мало не покажется. Потому что это становится проблемой политической. Люди друг на друга начинают зверем смотреть. Только добровольность".

Что касается нахождения на открытом воздухе, глава государства уверен, что в этом случае нет никакой необходимости носить маску. "На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", - сказал он.

Особое внимание Президент обратил на лечение беременных, студентов и пожилых людей, а также вакцинирование этих категорий граждан.

"Вы же видите, что молодежь, как бы много она ни болела, все-таки переносит эти болезни. Если нет у молодежи сопутствующих заболеваний, они нормально выходят из этого состояния. Не ослабляйте внимание на стариках. Не дай бог, перебросится эта зараза на стариков, мы потеряем огромную часть населения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ситуация в домах-интернатах для пожилых и инвалидов была взята на контроль депутатским корпусом. Как отметил во время совещания председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, в стране функционирует 156 стационарных учреждений, там проживают около 20,5 тыс. граждан. На сегодня 8 домов-интернатов работает вахтовым методом.

"В целом Минздравом и Минтруда проведена большая работа по вакцинации. 96% проживающих вакцинированы. Поэтому заболевших в домах-интернатах только 10 человек", - заявил Владимир Андрейченко.

О белорусской вакцине

"Здесь правильно специалисты сказали: вакцина - это не панацея от того, что человек не заболеет. Он может заболеть. Но смертность среди вакцинированных почти нулевая", - подчеркнул глава государства. Равным образом совсем незначительное число вакцинированных и среди тех, кто тяжело переносит болезнь.

"Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере, нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году ", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что это решение мотивировано тем, что на тот момент, возможно, будет совершенно иной штамм ковида. "И сегодня видим, что он может быть. Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня дельта-штамм. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году", - заявил Президент.

Сейчас очень многое сделано для того, чтобы производить отечественную вакцину. "Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя надежная вакцина", - резюмировал глава государства.

О закупке лекарств

Александр Лукашенко рассказал, что недавно поручил министру иностранных дел связаться с руководством Индии и договориться о приобретении дополнительных партий противовирусных препаратов.

"Я попрошу премьер-министра, чтобы он жестко взял на контроль этот вопрос, - поручил Президент. - Если нужно, подключите меня. Я переговорю с премьер-министром (Индии. - Прим. БЕЛТА)".

О приобретении аппаратов ИВЛ

По словам главы государства, иногда в СМИ можно прочесть материалы о проблемах с обеспечением районных больниц аппаратами искусственной вентиляции легких. Мол, в каком-то районе может не хватать этого оборудования, и тогда больных перевозят на лечение в соседний город.

"Я хочу, чтобы люди понимали: мы не можем в каждую районную больницу поставить 10-12 аппаратов ИВЛ. Потому что они не нужны будут там, когда уйдет этот ковид. Я говорил о том, что это недешево. Во-вторых, их очень сложно сейчас приобрести: там все уже расписано. Где-то штук 15 мы еще получим до конца года, - рассказал Александр Лукашенко. - Но вопрос не в этом. Если здесь на 100% загружены аппараты ИВЛ, а в соседнем районе из 10 только 2, так почему туда на скорой помощи за 40 километров не перебросить человека? Страха здесь абсолютно никакого нет. Это наш вопрос, как лечить человека, поэтому люди должны входить в положение, которое сегодня складывается".

Президент добавил, что в целом по стране задействовано только около 50% аппаратов ИВЛ, поэтому дополнительно закупать это дорогостоящее оборудование нецелесообразно.

О лечении в стационарах

Глава государства предупредил министра здравоохранения, что длительность нахождения пациентов в стационаре будет взята на особый контроль.

"У нас четко выстроена система. Наблюдаем на амбулаторном лечении: симптомы, температура, закашлялся, потерял вкус и прочее. Госпитализируем при определенных показателях. Лечим. Пошла нормальная динамика, выздоравливает человек и можно не капать и прочее - домой. Не надо по 7-10 дней держать людей, которые не нуждаются в такой длительной госпитализации", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что реабилитацию граждане могут проходить и в тех же санаториях. "Поэтому еще раз требую от вас: не передерживайте людей в больницах. Да, у нас только половина коек задействована под ковид, но не надо забывать, что люди болеют и другими болезнями: и онкология, и астма, сердечно-сосудистые. Их же тоже надо лечить", - обратил внимание Президент.

Глава государства подытожил, что в ближайшее время намерен посетить несколько учреждений здравоохранения: "Буду смотреть именно эти проблемные больницы, проблемные районы, как там работают врачи и как Министерство здравоохранения, уполномоченные на местах справляются с этими проблемами".

О плановой медпомощи

Александр Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи, как об этом официально сообщалось ранее. "Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник Президента Александр Косинец. - Прим. БЕЛТА), вам как помощнику поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне, - поручил глава государства. - Поэтому вы первый, Пиневич - второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения - в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию".

Александр Лукашенко отметил, что если речь идет о некоторых видах реабилитации, например, необходимости разрабатывать ноги или руки, то в нынешних условиях это, возможно, стоит делать и в домашних условиях при участии родственников. "А там, где нужно консультировать людей и проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно", - подчеркнул глава государства.

"Александр Николаевич, отвечаете за это головой. Люди нуждаются не просто в медицинской поддержке. Когда они к вам приходят, поговорят с вами, им уже легче будет. В основном же это старики. Решение принято. Занимайтесь. Отдельно мне на следующей неделе доложите", - резюмировал Александр Лукашенко.

О региональных штабах по реагированию на ситуацию с COVID-19

Такие штабы были организованы по поручению главы государства в ноябре 2020 года. Ответственными за их работу были определены губернаторы и помощники Президента, а в составе штабов - лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты. "Это люди, которым я не только доверяю, но это хорошие специалисты", - охарактеризовал региональные штабы Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент обратил внимание, что сейчас штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19 не задействованы в полную силу. "У меня такое впечатление, что вы не в полной мере, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей и не в полном объеме. Но хочу вас предупредить, что прежде всего вы несете ответственность за ту область, куда вы направлены", - отметил глава государства.

По его словам, именно профильные специалисты штабов отвечают за принятие необходимых мер в противодействии коронавирусу, а потом уже губернаторы. "Почему? Потому что функции и роли совершенно иные. Вы - специалисты. Вы знаете, как лечить, - сказал Президент, обращаясь к специалистам региональных штабов. - Вы должны проконтролировать, где чего не хватает".

"Вы должны видеть, чего не хватает, подсказать, а губернатор у вас там, на месте, - это ваша правая рука в данном вопросе. Он ваш помощник, ваш снабженец. Лекарства, средства индивидуальной защиты, ИВЛ, кислород и прочее - он должен быстро решить эти вопросы", - продолжил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что не должны оставаться в стороне от решения насущных проблем и уполномоченные главы государства, и его помощники, работающие в областях. "Я убедительно вас прошу (не хочу давать никаких оценок) подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах", - подчеркнул белорусский лидер.