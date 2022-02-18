О выдаче документов в подразделениях по гражданству и миграции в период проведения республиканского референдума
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Управление по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома информирует, что в период проведения республиканского референдума и досрочного голосования (22-27 февраля 2022 года) граждане Республики Беларусь смогут получить документы, удостоверяющие личность, в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел Могилевской области по следующему графику:
вторник, четверг, пятница, суббота – с 8.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00;
среда – с 11.00 до 15.00; с 16.00 до 20.00;
воскресенье – с 8.00 до 20.00
Информация УГиМ УВД
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