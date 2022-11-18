О важном говорили с бобруйскими шинниками

Для того чтобы встретиться с трудовым коллективом и провести личный прием граждан, 16 ноября в административно-инженерный корпус ОАО «Белшина» прибыли прокурор Могилевской области Александр Чадюк, председатель Комитета государственного контроля Могилевской области Олег Садовский и прокурор Бобруйска Александр Конецкий.

На встрече с работниками градообразующего предприятия речь шла о состоянии преступности в области и о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Было отмечено, что ситуация в регионе спокойная, стабильная. В частности, несколько лет назад был сильный всплеск киберпреступности, сейчас ее уровень на Могилевщине самый низкий в стране. А вот по употреблению спиртных напитков область, увы, занимает лидирующие позиции: каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Но благодаря проводимой профилактической работе ситуация улучшается. К примеру, в 2006-м было совершено 23,5 тысячи преступлений, в 2021-м – 10 тысяч. В 2009-м под воздействием «зеленого змия» закон преступили 4134 человека, в прошлом году – 2141. В 2012-м 3694 жителя области повторно совершили преступления, в 2021-м было 2372 случая рецидива. Значительно снизилось число убийств: в 2003-м их было 172, в прошлом году – 37. Уменьшилось количество причиненных телесных повреждений: в 2004-м – 386, в 2021-м – 110. Почти в сто раз снизилось число разбойных нападений: в 2002-м – 950, в прошлом году – 10. Почти вдвое меньше случаев гибели людей от внешних причин: 2010-й – 1225, прошлый год – 693. Случается, увы, и гибель детей (в том числе из-за суицидов): в 2014-м – 16, в 2016-2018-м – 10, в 2021-м – 18, в 2022-м – 11. Уменьшается число самоубийств: 2008-й – 387 случаев, прошлый год – 197. На пожарах в 2008-м погибли 155 человек, в 2021-м – 104. Дорожно-транспортные происшествия в 2008-м унесли жизни 178 человек, в 2021-м – 45. Больше чем в два раза снизилось количество утоплений: 2010-й – 160, прошлый год – 77. Идет на спад детская преступность: в 2009-м нарушили закон 618 несовершеннолетних, в 2021-м – 165. В настоящее время увеличилось число подростков, привлеченных за сбыт наркотических веществ. Считая такой заработок «легкими деньгами», ребята не задумываются о последствиях, а за подобные преступления предусмотрено суровое наказание. Необходимо, особенно родителям и педагогам, вести разъяснительную работу с детьми.

Еще одна актуальная сегодня тема – геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Генпрокуратура ведет очень серьезную работу: изучает уголовные дела, находит свидетелей и потерпевших… Уже допрошены более 12,5 тыс. человек, осмотрено более 300 мест массового захоронения. В текущем и в последующие годы планируется провести осмотр нескольких сотен ранее не известных мест массового уничтожения мирных граждан. Нужно установить всю историческую правду о зверствах нацистов, которые они творили на нашей земле, стремясь уничтожить белорусский народ. Уже доказано, что за годы оккупации в республике погибли не менее трех миллионов человек, то есть, каждый третий житель (к примеру, только в деревне Борки за несколько часов были уничтожены 2027 человек, а в Тростенце – не менее 546 тыс.). Почти 37 тысяч белорусов отправили в германское рабство… Забывать такое нельзя!

На личный прием пришли два работника «Белшины». Обращения касались вопроса границ земельного участка и жилищного вопроса. Обратившиеся получили соответствующие разъяснения.

Ольга Хотько,

фото Александра Анташкевича