О важном для каждого гражданина. Встречу с активом города провел Игорь Марзалюк

В Могилевском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича прошла диалоговая площадка, посвященная референдуму, спикером которой стал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

«Конституция — это новый шаг для дальнейшего цивилизованного развития страны, это еще одна очень важная несущая конструкция в строительстве нашего национального дома, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Читайте и обсуждайте Конституцию, приходите и голосуйте на выборах. Конституция — это возможность цивилизованно и спокойно развивать нашу страну без насилия на улицах и убийств. Наш путь - через закон, и все изменения должны быть законными, мы к ним готовы».

Председатель Постоянной комиссии подчеркнул, что проект новой Конституции в разы более демократичный и отражает те изменения, которые произошли в стране.

«Стоит напомнить, что ту конституцию, по которой мы с вами сейчас живем, составляли и принимали в очень непростую эпоху, эпоху тотального кризиса. Эта так называемая антикризисная конституция, - заключил Игорь Марзалюк. - Пусть это все вспомнят. В Могилеве в 1994 году не строился ни один дом - все было заморожено. На это не было денег. Поэтому 25 лет мы собирали страну, концентрировали ее развитие на ключевых, базовых моментах. Мы построили другое государство. За это время выросли новые поколения, более свободные, которые не знают, что такое товарный дефицит и жизнь в нищете. Это важно и хорошо. У нас сменилась социальная структура общества и умное государство в такие моменты идет на изменение политической системы власти».

Собравшиеся обсудили тему становления института референдума в историческом и современном контекстах, а также определили его роль в системе народовластия страны. Кроме того, во время встречи были озвучены вопросы нормативно-правового регулирования подготовки и проведения референдума в Беларуси.

«Мы видим идеал в социально справедливом обществе, но понимаем, что без независимости, без суверенного белорусского государства, без национальной культуры, никакого процветания и никакого социально справедливого общества быть не может, – подчеркнул Игорь Марзалюк. – Нет ничего выше Конституции и нет ничего выше конституционного закона».