О тонкостях получения сестринской помощи для пожилых бобруйчан

Сестринский уход является важным звеном в лечении и реабилитации граждан, от него зависит скорейшее выздоровление. Иногда он сам не может полностью удовлетворить свои потребности, поэтому становится зависим от окружающих его людей.
Специалисты по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» оказывают содействие в оформлении в филиал «Бобруйская больница сестринского ухода» одиноких граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных и проживающих на территории Ленинского района Бобруйска.
Направление граждан в филиал «Бобруйская больница сестринского ухода» осуществляется в плановом порядке врачебным консилиумом организации здравоохранения, которые обеспечивают оказание пациентам медицинской помощи, в соответствии с:
перечнем медицинских показаний:
хронические заболевания в стадии субкомпенсации, с благоприятным ближайшим прогнозом для жизни (предполагаемая продолжительность жизни более 1 года);
необходимость продолжения лечения под круглосуточным наблюдением медицинских работников после завершения интенсивного лечения в стационарных условиях;
хроническое психическое расстройство (заболевание) в стадии ремиссии без нарушения социальной адаптации и нуждаемости в бытовом уходе в связи с частичной или полной потерей способности к самообслуживанию;
необходимость оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в социально-медицинских услугах;
медицинских противопоказаний:
инфекционные и паразитарные заболевания;
острые и хронические заболевания в стадии декомпенсации, требующие перед направлением в больницу сестринского ухода предварительного лечения в стационарных условиях;
психическое расстройство, сопровождающееся асоциальным поведением;
расстройство сексуального предпочтения
для оказания медико-социальной помощи.
Госпитализация граждан осуществляется только при наличии его письменного согласия для нахождения в филиале «Бобруйская больница сестринского ухода», оплаты услуг по оказанию медико-социальной помощи.
Стоимость услуг оплачивается ежемесячно в размере 80 процентов от получаемой пенсии путем внесения денежных средств через кассу УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона».
Специалист по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска»