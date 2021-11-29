О тонкостях получения сестринской помощи для пожилых бобруйчан

Сестринский уход является важным звеном в лечении и реабилитации граждан, от него зависит скорейшее выздоровление. Иногда он сам не может полностью удовлетворить свои потребности, поэтому становится зависим от окружающих его людей.

Специалисты по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» оказывают содействие в оформлении в филиал «Бобруйская больница сестринского ухода» одиноких граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных и проживающих на территории Ленинского района Бобруйска.

Направление граждан в филиал «Бобруйская больница сестринского ухода» осуществляется в плановом порядке врачебным консилиумом организации здравоохранения, которые обеспечивают оказание пациентам медицинской помощи, в соответствии с:

перечнем медицинских показаний:

хронические заболевания в стадии субкомпенсации, с благоприятным ближайшим прогнозом для жизни (предполагаемая продолжительность жизни более 1 года);

необходимость продолжения лечения под круглосуточным наблюдением медицинских работников после завершения интенсивного лечения в стационарных условиях;

хроническое психическое расстройство (заболевание) в стадии ремиссии без нарушения социальной адаптации и нуждаемости в бытовом уходе в связи с частичной или полной потерей способности к самообслуживанию;

необходимость оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в социально-медицинских услугах;

медицинских противопоказаний:

инфекционные и паразитарные заболевания;

острые и хронические заболевания в стадии декомпенсации, требующие перед направлением в больницу сестринского ухода предварительного лечения в стационарных условиях;

психическое расстройство, сопровождающееся асоциальным поведением;

расстройство сексуального предпочтения

для оказания медико-социальной помощи.

Госпитализация граждан осуществляется только при наличии его письменного согласия для нахождения в филиале «Бобруйская больница сестринского ухода», оплаты услуг по оказанию медико-социальной помощи.

Стоимость услуг оплачивается ежемесячно в размере 80 процентов от получаемой пенсии путем внесения денежных средств через кассу УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона».

Специалист по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска»

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