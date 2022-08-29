О тонкостях опеки и попечительства над совершеннолетними

Граждане, которые вследствие психического расстройства (заболевания), в связи с заболеванием находятся в бессознательном состоянии, не могут понимать значение своих действий или руководить ими, вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами ставят свою семью в тяжёлое материальное положение, могут быть признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законодательством. Над ними устанавливается опека или попечительство.

Опека и попечительство устанавливается для защиты не имущественных и имущественных прав и законных интересов совершеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Опека и попечительство устанавливается по месту жительства лица, подлежащего опеке или попечительству, или по месту жительства опекуна, попечителя, если это отвечает интересам подопечного.

При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во внимание его личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним, членами его семьи и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а также желание лица, нуждающегося в опеке или попечительстве.

Опекунами и попечителями могут быть дееспособные лица обоего пола за исключением:

лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности опекуна, попечителя;

лиц, лишенных судом родительских прав;

бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;

лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;

лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 85 кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно.

Если Вы не равнодушны к чужим проблемам и готовы стать опекуном или попечителем, просим Вас обращаться в УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 или по телефону: 8(0225) 727375.

Марина Михолап,

специалист по социальной работе

УСЗ «Территориальный Центр

социального обслуживания населения

Первомайского района г. Бобруйска»