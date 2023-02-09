О том, как проходит мониторинг цен рассказала профсоюзный лидер Бобруйска Людмила Балакер

Федерация профсоюзов Беларуси постоянно осуществляет мониторинг цен для получения оперативной информации о ценовой ситуации на потребительском рынке и доступности населению важнейших товаров и услуг. Подробности об этом в общении с корреспондентом Bobrlife рассказала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

Мониторинг цен ФПБ начала с мая 2017 года на товары, пользующиеся большим спросом у населения. В Бобруйске он проводится ежемесячно председателем городского объединения профсоюзов в установленных торговых объектах и включает 89 наименований товаров.

Например, проводится мониторинг цен на детское питание, молочную и мясную продукцию, бакалею, колбасные изделия и многое другое.

После посещения торговых объектов данные вносятся в республиканскую программу мониторинга цен ФПБ. Эта информация обрабатывается, структурируется, и данные поступают в правительство Республики Беларусь.

С учетом складывающейся обстановки на потребительском рынке ФПБ осуществляет и внеплановые мониторинги цен на товары повышенного спроса.

В 2022-м в Бобруйске, как и по всей стране, проходили внеплановые мониторинги на плодоовощную продукцию в связи с ростом цен на эту категорию товаров и исчезновением с прилавков овощей и фруктов белорусского производства. В апреле-мае прошлого года был мониторинг цен на сахар и на его наличие на прилавках магазинов.

Представители городских профсоюзов также вошли в комиссии по ценообразованию Бобруйского городского исполнительного комитета.

В настоящее время ФПБ запустила горячую линию по вопросу цен. Мониторятся необоснованная завышенная стоимость товаров, сокращение ассортимента на прилавках торговых объектов. Чтобы сообщить о нарушении, звоните по будням с 9.00 до 20.00 по телефону: +375(44) 750-80-18.

Виктор ЧАБАН, фото автора, из архива.