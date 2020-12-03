О театральных событиях с 7 по 13 декабря

13 декабря в 12:00 театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича приглашает на музыкальную сказку «Дом для поросят». Герои народной английской сказки «Про трех поросят и злого волка» пришли на сцену несколько иными, чем их привыкли видеть.

Пестрая, неунывающая Сорока принесла в лес весть о том, что появился у них голодный Волк, которого надо бояться. Но простодушные озорные Поросята не сильно испугались, только на всякий случай решили соорудить себе убежища, куда бы можно было убежать. И вот появился Волк. Но, несмотря на голод и дурную славу о нем, он оказался совсем не злым, а элегантным, доверчивым и одиноким. И сразу стало ясно, что Поросятки сумеют его обхитрить и не пострадают от него. А тут еще в эту ситуацию вписалась Сорока – любительница потанцевать, поговорить со всеми, включая зрителей, и научить, как надо себя вести в разных жизненных ситуациях. И случилось так, что Волк, которому очень хотелось найти друзей, с которыми можно поиграть и даже потанцевать, понял, кто эти друзья.

13 декабря в 18:00 театр приглашает на лирическую комедию «Старая зайчиха». Сюжет пьесы с детским названием несколько абсурдный. Они были юными безумно влюбленными мужем и женой. После окончания театрального училища свою артистическую карьеру они начинали в периферийном Шадринском городском драматическом театре, где Она играла Старую Зайчиху, а Он Зайку-Зазнайку. Потом был театр в Семипалатинске, Бийске, Кургане… Случилось так, что они расстались. И вот через 30 лет в каком-то далеком северном городке в захолустном гостиничном номере они «неожиданно» встречаются снова. Она живет в Москве, работает в гастрольном объединении, халтурит тамадой на свадьбах и других торжествах. В этом забытом богом месте оказалась, заключив выгодный контракт – должна изобразить в концерте для местных жителей знаменитую африканскую певицу, для чего придётся намазаться черным гримом. Он прозябает в захолустном ДК этого городка, руководя драмкружком и заодно работая осветителем и звукарем. Вот Он и устроил эту, якобы, случайную встречу. Для чего Ему надо было увидеть Ее? Было ли это прощанием, покаянием, попыткой вернуть прошлое или желанием убедиться, что жизнь прожита зря, когда и вспомнить не о чем кроме ролей, сыгранных когда-то детских сказках?

Театр готовит так же множество других сюрпризов для зрителей. Следить за афишей можно на официальном сайте учреждения teatr-bobr.by.