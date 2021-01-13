О театральных событиях с 11 по 17 января

15 января в 18:00 на малой сцене театра состоится драма со счастливым концом «Это всё она».

После смерти отца в отношениях матери и сына Кости возникли охлаждение и даже враждебность. Пытаясь понять сына, узнать о его интересах, опасаясь за его ориентацию, мать заходит к нему на страничку в «Вконтакте», которую он назвал «Тауэрский Ворон» и подала заявку в друзья под именем девушки «Тоффи». И это общение в интернете позволяет многое узнать о Косте, который раскрывается, как романтичный и умный юноша. С него спадает оболочка агрессии, и он готов для любви.

Спектакль о том, что в виртуальной жизни мы откровеннее, чем в реальности. Мы разучились общаться и только в интернете мы свободны, и можем открыто выражать свои мысли и чувства.

16 января в 12:00 приглашаем маленьких зрителей на музыкальную сказку «Иван седьмой».

Пра-пра-пра-правнук известного сказочного Ивана-дурака, конечно же, появляется в спектакле, чтобы спасать! Спасать своих односельчан и свою деревню, потому что горе в ней поселилось из-за злого, хитрого колдуна Ненаша. Он творит свои злые дела исподтишка и уже довёл всех до отчаяния. Вот и пришёл Иван к избушке доброго волшебника просить его о счастье, чтобы вернуть его в деревню и победить Ненаша. А оказалось… волшебник Кузьмич умер! Значит негде взять мешок счастья! Вот это проблема! Как её решать, не вернёшься же с пустыми руками в деревню? А тут ещё звери просят о помощи, как не помочь? Мало того, встретил Иван Дуню, влюбился, и как ему завоевать сердце красавицы? Так в сказках всегда — на голову Ивана сваливаются тысячи сложностей, сотни проблем и десятки приключений. Но кто самый весёлый, самый отважный и самый добрый? Конечно, потомок знаменитого рода сказочных героев Иван! Ему положено сражаться со злой силой и победить её! И помощники у него найдутся. А, главное, все проблемы и сложности надо учиться решать самим, а не ждать счастья и удачи от волшебников и от заклинаний из колдовских книг. И даже если немного страшно, всё равно надо действовать , и страх уйдёт, а зло окажется побеждённым.

16 и 17 января в 18:00 на малой сцене состоится вечер поэзии «Короткевич».

Его творчество отличается романтической направленностью, высокой художественной культурой, патриотичным пафосом и гуманистическим звучанием. Писатель существенно обогатил белорусскую литературу в тематических и жанровых отношениях, наполнил ее интеллектуальным и философским содержанием.

17 января в 12:00 приглашаем маленьких зрителей на музыкальную сказку «Волшебный корабль».

Влюбившись в царевну Забаву, трубочист Иванушка хочет, чтобы она стала его женой. Но у отца царевны другие планы – он мечтает выдать царевну замуж за более выгодную партию. Ей становится богатый Полкан. Забава не любит Полкана, и обещает выйти замуж за того, кто построит волшебный корабль. Иванушке предстоит построить корабль раньше Полкана и разгадать секрет его управления. Коварный злодей и отец царевны будут делать все, чтобы Забава никогда не вышла замуж за Иванушку. Но с помощью своего доброго характера, он найдет союзников, которые помогут ему добиться своего.

Театр готовит так же множество других сюрпризов для своих зрителей. Следите за афишей на официальном сайте учреждения teatr-bobr.by и Вы точно ничего не пропустите. Свои отзывы Вы можете оставлять в любой из наших социальных сетей: