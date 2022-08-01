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О таможенном декларировании товаров, ввозимых в рамках инвестиционных проектов

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Могилевская таможня информирует, что положениями Закона Республики Беларусь от 10 января 2014г. №129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (в редакции Закона Республики Беларусь от 19.07.2021 №121-З) предусмотрено, что технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы могут быть заявлены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления к выпуску товаров до подачи декларации на товары.

При этом, указанные товары должны быть предназначены для исключительного использования на территории Республики Беларусь в рамках инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций.

Документом, подтверждающим предназначение таких товаров, является заключение, выданное для представления в таможенный орган в целях освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

В то же время, при выпуске указанных товаров до подачи декларации на товары обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не предоставляется.

По материалам Могилевской таможни

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