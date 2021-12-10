О страхе, о морали, и, конечно же, о мужестве должны мы помнить

Обязательно ли знать о событиях конца 80-х годов прошлого века поколению, которое родилось намного позже с последних лет существования разорванной на части великой страны? Да! Однозначно. Мы обязаны слушать свидетелей того времени. Пускай и с горечью, но они лучше всех расскажут нам как о подвигах отдельных людей, так и о мужестве целых народов.

7 декабря в ГУО «Средняя школа № 27 им. Героя Советского Союза Веры Хоружей города Бобруйска» в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» был проведен единый день информирования на тему: «О мужестве должны мы помнить».

Справочно : 33 года назад, 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени чудовищное землетрясение охватило более 40 процентов территории Армянской ССР с населением около 1 миллиона человек. Пострадали 21 город, 342 села, погибло около 25 тысяч, и остались без крова более полумиллиона жителей. Вышли из строя многие объекты промышленности, агропромышленного и строительного комплексов, транспорта, социального и культурно-бытового назначения.

На встречу с учащимися старших классов и кадетами классов военно-патриотической направленности, пришли активисты первичной организации Белорусского союза офицеров 147-го зенитного ракетного полка, почетные ветераны Могилевской области подполковники в отставке Виктор Филонов и Сергей Богомолов.

Виктор Викторович рассказал о вкладе военнослужащих во всенародную помощь пострадавшим. Как, военными медиками была оказана помощь шести тысячам пострадавшим, а для населения установлено около десяти тысяч палаток, организовано более шестидесяти пунктов питания, выпечено около семисот тонн хлеба. О том, что населению было выдано более двенадцати тысяч печей, доставлено военным транспортом в районы бедствия более шестидесяти пяти тысяч тонн ГСМ, восстановлено около пяти тысяч единиц техники…

Являясь непосредственным участником ликвидации последствий стихийного бедствия, офицер также рассказал о тяжести в сердцах спасателей, пострадавших и близких погибших. О страхе, о морали, и, конечно же, о мужестве.

Майор (в те годы) Виктор Филонов отработал в эпицентре землетрясения, – в разрушенном до основания Спитаке, - два месяца. Был награжден медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком Н.И.Пирогова «За заслуги в гуманной деятельности», медалью Верховного Совета Армянской ССР «За восстановление Армении».

В одном из наградных листов, в частности, отмечено: «Майор Филонов В.В., находясь на должности заместителя коменданта 1-го участка особого района г. Спитак, принимал активное участие в извлечении людей из-под развалин. Им лично извлечено 64 тела погибших. При этом проявил храбрость, стойкость и честность, присущие советскому офицеру. Под его руководством личным составом было спасено 33 человека и извлечено из-под развалин 163 тела погибших. Организовал работы по извлечению и передаче Министерству культуры Армянской ССР уникальных экспонатов районного краеведческого музея. Передал в финансовые органы 13 тысяч 347 рублей».

Отснятые им фотоматериалы и негативы уже через много лет будут переданы армянской диаспоре города Бобруйска. Ведь это их история. Им как никому дорога память об этой трагедии.

В ходе встречи со школьниками подполковник в отставке Сергей Богомолов представил документальный видеофильм «10 баллов боли».

«Ценой человеческих судеб дорога память об этом бедствии» – кратко прокомментировал фильм Сергей Ростиславович.

По окончанию мероприятия преподаватель допризывной подготовки подполковник в отставке Валентин Круликовский (воин-интернационалист, член БСО) поблагодарив офицеров, отметил, что ветеранов и военнослужащих 147-го зенитного ракетного полка связывают с педагогическим коллективом средней школы № 27 многолетнее плодотворное сотрудничество в деле гражданско-патриотического воспитания. Много выпускников военно-патриотического класса (одного из старейших в республике!) проходили и проходят в настоящее время службу в «Ленгородке» Бобруйска.

Майор Владимир МОНЯК

Фото из личного архива Виктора ФИЛОНОВА и автора