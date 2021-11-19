О ставках подоходного налога за сдачу в аренду жилых и нежилых помещений напомнили в инспекции МНС

При сдаче гражданами жилых (нежилых) помещений, машино-мест внаем (аренду) другим гражданам действуют ставки подоходного налога в фиксированных суммах.

В Могилеве за сдачу жилого помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи сумма – 32 рубля 20 копеек. За металлический или деревянный гараж, машино-место – 8 рублей 90 копеек. За железобетонный или кирпичный гараж – 12 рублей 20 копеек. За другие нежилые помещения – 4 рубля 40 копеек за 1 кв.м площади.

- Также не забудьте заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения); до установленного в договоре срока фактического предоставления помещения зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе, произвести уплату подоходного налога, - напомнили в инспекция МНС РБ по Ленинскому району Могилева. - Уплатить необходимо не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления помещения в аренду, а в последующем - ежемесячно не позднее 1-го числа месяца.

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