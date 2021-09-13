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Город

О созыве 34-й очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов

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О созыве 34-й очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов

14 сентября 2021 г. в 10.00 состоится 34-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 9.30.

Основной вопрос повестки дня:

О выполнении Регионального комплекса мероприятий по реализации в городе Бобруйске Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы.

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