О созыве 34-й очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов
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14 сентября 2021 г. в 10.00 состоится 34-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 9.30.
Основной вопрос повестки дня:
О выполнении Регионального комплекса мероприятий по реализации в городе Бобруйске Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы.
http://bobruisk.by/
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