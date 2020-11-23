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О созыве 26-ой внеочередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов

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О созыве 26-ой внеочередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов

25 ноября в 15.00 состоится 26-я  внеочередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыв­а (пл. Ленина, 1,  зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 14.30.

Бобруйский городской исполнительный комитет

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