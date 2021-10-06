О состоянии борьбы с коррупцией в Бобруйске

В Бобруйском горисполкоме был зачитан доклад исполняющего обязанности прокурора города и временно исполняющего обязанности по должности начальника управления внутренних дел Бобруйского городского исполнительного комитета о состоянии борьбы с коррупцией в городе.

Так, за 6 месяцев этого года выявлено 49 преступлений (за тот же период 2020 года было зафиксировано 37), 14 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Уголовные дела были возбуждены в отношении 42 лиц. 31 преступление было совершено против собственности, 11 – против интересов служб города, в том числе 4 факта взяточничества, 6 фактов фальшивомонетничества. В сфере расходования бюджетных средств было выявлено 11 преступлений, против порядка осуществления экономической деятельности – 3 преступления.

Размер ущерба по зарегистрированным преступлениям составил 1 378 тысяч рублей или 25,1% от установленного ущерба по области (5 493 тысяч рублей ).

В этом году уголовные дела за совершение коррупционных преступлений были возбуждены в отношении должностных лиц ОАО «Беларусьрезинотехника», ОАО «Красный пищевик».

Кроме того, правоохранительными и ревизионными органами в ходе проверки соблюдения законодательство о борьбе с коррупцией выявлены правонарушения, создающие условия для коррупции в ОАО «ФанДОК», филиале Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», УЗ «Бобруйская станция скоро и неотложной медицинской помощи», в организациях системы ЖКХ: государственном объединении «Бобруйскжилкомхоз», КУП ДЭП Бобруйска, КУП «Городской центр ритуальных услуг».