О соблюдении правил цифровой гигиены напоминают правоохранители

По информации МВД, злоумышленники ежедневно втягивают несовершеннолетних в преступную интернет-деятельность, обещая мнимые анонимность и безнаказанность.

- Дети не понимают и не осознают, что, орудуя в сети, оставляют цифровые следы. Их нельзя удалить, а значит, нельзя уйти и от наказания. Даже если юный "хакер" не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, материальный ущерб от его противоправного поступка обяжут возместить родителей, - отмечают в МВД.

Правоохранители призывают помнить золотое правило: общение в интернете можно выстраивать, лишь будучи полностью уверенным в том, что собеседник является именно тем, за кого себя выдает.

В Главном управлении по противодействию киберпреступности МВД подчеркнули: компрометация банковской карты ведет к компрометации всего банковского счета. Заполучив нужные данные, мошенники смогут открыть дополнительные услуги, взять кредиты, перевести деньги на сторонних лиц.

- Предельно внимательными следует быть и с фото, - напоминают правоохранители. - Публикуемые снимки, детализация на них родственников и друзей могут быть использованы злоумышленниками. Поэтому, размещая что-то в сети, пользователю нужно четко понимать, с кем он общается и какие файлы выкладывает. Это минимальные правила цифровой гигиены.