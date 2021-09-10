О собаке, попавшей в битум. Волонтеры БООЗЖ “Добродетель” спасли овчарку

8 сентября в социальных сетях БООЗЖ "Добродетель" сообщили о том, что в битум попала овчарка. Самостоятельно выбраться собаке не удалось, попытки женщин, которые решили помочь бедолаге, также не увенчались успехом. На место вызвали МЧС. Спасатели вытащили животное из смоляной лужи. Изначально собаку было решено усыпить, но волонтеры БООЗЖ "Добродетель" принялись за спасение животного.

Неравнодушный таксист перевез собаку по адресу спасения, в дом Алёны Гревцевой – волонтеру сообщества. Там начался долгий процесс очистки от битума. Более пяти бутылок масла и оттирания до пяти часов утра измотали наверняка всех. Уже сегодня, 10 сентября, БООЗЖ "Добродетель" в своем сообществе сообщили о том, что собачьей жизни ничего не угрожает: «Как оказалось - это овчарка. Ей от силы 2 года. Её возили в клинику. Как ни странно, но наглотавшись этой смолы, серьезных нарушений в работе организма не выявлены. Собака спасена не только из ямы, не только от битума, но и от усыпления».

Поддержать волонтеров БООЗЖ "Добродетель" можно материально. Организация держится на инициативных и неравнодушных к животным бобруйчанах.

Бобруйское общественное объединение защиты животных «Добродетель» (сокращенное название БООЗЖ «Добродетель»)

Юридический адрес: 213822, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, 142А

УНП - 790612822

КОД БАНКА ( BIC) - AKBBBY21703

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6⃣Карточка сбербанка (Россия) 4276380117259866

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