О сложностях воспитательной работы и особенностях допризывной подготовки рассказывает Игорь Викторович Смотров

Игорь Викторович СМОТРОВ, полковник запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды рассказал корреспонденту БЖ о сложностях воспитательной работы и необходимости допризывной подготовки.

- После школы, я пошел по стопам моего отца. Поступил в высшее командное артиллерийское училище. В то время я уже был кандидатом в члены КПСС и по окончании училища меня отправили служить в Монголию, уже там я получил разрядку и отправился в Афганистан. В Афганистане пробыл полтора года, за это время принял участие в 28 боевых выходах. Служил я в спецназе, был артиллерийским котировщиком. После попал под вывод войск из Афганистана. Попал опять в Монголию, но уже с повышением, был командиром батареи. Из Монголии, попав под очередной вывод войск, отправился на службу в Забайкалье. Лишь оттуда пришла разрядка, отправляться в Беларусь. Здесь я прошел все должности от командира батареи, и заканчивал службу уже в управлении ракетных войск и артиллерии Генерального штаба вооружённых сил Республики Беларусь. По окончании службы в 50 лет вышел в запас в звании полковника. Искал я себя после этого не долго. Уже через два месяца мне предложили должность учителя допризывной подготовки в 21 школе. Данным предметом я руковожу уже 7 лет, с этого года я еще являюсь руководителем по военно-патриотическому воспитанию в школе. – С гордостью отметил Игорь Викторович. – Должность очень интересная и по моему мнению, правильно введенная, потому что необходимо детьми заниматься, чтобы не упустить самое главное. Уже на месте я собрал хорошую материальную базу для подготовки юношей, в этом помогали многие, и командиры частей и военнослужащие. Помимо этого у нас прекрасный преподавательский состав, квалифицированные кадры, а именно: два офицера запаса, я и Анатолий Александрович БУРАК, и два преподавателя медицинской подготовки, которые имеют хороший опыт и с удовольствием делятся им с детьми.

Сейчас политика государства совершенно правильная, молодых ребят необходимо выводить из информационного вакуума. Мальчишки мало имеют информации о службе и о армии в целом. Не хватало общения и военно-патриотического воспитания. Сейчас воспитанием мальчишек больше занимаются мамы, это прекрасно, что они любят и оберегают своих детей, но не стоит забывать о том, что отец в семье – это в первую очередь пример. Пример здорового образа жизни, пример мужества и силы, пример во всем для своего сына. И именно этого примера за частую и не хватает. Всегда видно, когда отец занимается воспитанием и образованием своего сына, его физической культурой. Такие мальчики всегда приходят со стремлениями, с желанием, у них есть хватка и настоящий мужской стержень. Помимо семейных ценностей и хорошего примера, ребятам необходима и профориентация, чтобы каждый смог найти себя в жизни и реализоваться лучшим образом. Сейчас просматривается такая тенденция, что молодые парни все больше хотят поступать на военную службу, и большой процент идет в академию МВД.

Я стараюсь дать им всё. Начиная с самых азов истории в целом, истории Великой Отечественной Войны, про современные войны, чтобы они имели правильное представление, чтобы могли понимать и у них был свой собственный взгляд и анализ всех этих событий. Для того, чтобы они смогли самостоятельно сделать вывод о том, что происходит в мире. Мальчики приходят совершенно не подготовленные, нет целостности информации. Хватают какие-то крохи из непонятных источников, что-то в интернете читают. Не понятно кем и для чего написанное. И естественно они не в состоянии все это понять правильно и уж тем более проанализировать. Но когда юноши проходят курс обучения в нашем центре, они все понимают, что такое армия, для чего необходимо служить, что значит защищать свою родину. И знают, что защита отечества, это обязанность каждого гражданина своей страны. Когда ребята только приходят на первое занятие, я всегда задаю вопрос: «Кто будет служить в армии»? руки поднимают единицы. А к концу курса, когда занятия окончены, большая часть совершенно осознанно поднимают руки и зачастую уже знают куда хотят отправиться служить. В начале у всех присутствует страх, постоянные рассказы и байки про ужасы армейской жизни. Но после занятий, особенно после того, как ребята в расположении воинской части, сами знакомятся с бытом солдата, его жизнью и видят это на живом примере, страхи мгновенно пропадают. Исчезают сомнения и приходит понимание. На наших занятиях всё, как в реальной армии. Школы делятся на отделения, из которых мы формируем взвод. В каждом отделении назначается старший, это лидер, юноша у которого хорошая физическая подготовка и успеваемость. Тот, кто действительно поведет за собой, ему в помощь назначается замкомвзвод. Жизнь тут только по уставу, поэтому отвечать и обращаться необходимо строго по уставным правилам. Это формирует дисциплину. Парни проходят строевую подготовку, знакомятся с оружием, учатся собирать и разбирать автоматы, стрелять и конечно поддерживать друг друга. Я уверен, что это поколение, будет относиться серьезно к защите своей страны. – отметил Игорь Викторович.

Я знаю, что в этом я нашел свое призвание. Всю жизнь на военной службе, командовал взводами, ротами, дивизионами и воинскими частями. Получил богатейший опыт и сейчас я должен направить все свои знания и колоссальный опыт на помощь в самой начальной стадии. Когда детям необходимо вложить в голову то, что у каждого человека должны быть цели в жизни. Подготовить их и дать тот самый толчок, направить в их светлое будущее.

На одном из уроков центра допризывной подготовки побывал наш корреспондент:

Начало дня у молодых юношей бодрое. Строевым шагом, под песню, они входят в здание школы №21. Там, в кабинете допризывной подготовки их уже ожидает их первый командир, Игорь Викторович СМОТРОВ.

После проверки личного состава и доклада, юные бойцы отправляются на строевую подготовку.

Строевая обычно проходит на плацу или в учебном корпусе, рядом с тиром.

Юноши выстроились в шеренгу и слышен волевой голос командира: «Здравия желаю». Гулким эхом раздались голоса молодых бойцов разливаясь по коридорам: «Здравия желаем, товарищ полковник». От такого приветствия замирает сердце. Бойцы приступили к строевой. Расчет в шеренге, правило выхода из строя и многое другое. Буквально на днях, молодые парни стреляли в тире первый раз. Старались и многие "попали в цель".

Отточив навыки строевой подготовки, юные бойцы направились в учебный корпус. Сегодня они впервые в жизни смогут сами разобрать и собрать автомат Калашникова своими руками, под чутким руководством своего командира.

После теоретической части, строения оружия и демонстрации разборки и сборки автомата, к практике приступает старшина каждого отделения, чтобы на личном примере показать, что всё возможно, если приложить усилия.

Юноши держат автомат в руках впервые в жизни, но под чутким руководством Игоря Викторовича, разобрать сложное устройство выходит с первого раза. Собрать автомат, как оказалось, намного сложнее чем разобрать. Но и с этой задачей парни справляются прекрасно.

После того, как каждый из ребят проверил свои навыки, практическая часть заканчивается. Оставшиеся 2 урока они посвятят занимательной презентации и подготовке к следующему дню, где их ждут новые открытия и знания.

Удачи в постижении навыков военной подготовки!

Виктория ДЕЙКО. Фото автора.