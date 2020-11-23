О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме – Лукашенко принял с докладом министра обороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в Вооруженных Силах: "Вы уже достаточно времени работаете в должности министра. Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу, каково состояние Вооруженных Сил, какие основные проблемы?"

Еще одной темой встречи Президент обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи. "Или не просто раскачать, а опрокинуть, - заявил он. - Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" - поинтересовался глава государства у министра обороны его предложениями.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" - спросил Президент.

В июле Александр Лукашенко посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду. Там он подробно ознакомился с боевыми возможностями миротворческой роты, ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих. "Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее", - добавил глава государства.

Президент также поинтересовался кадровой работой в Вооруженных Силах и финансовым состоянием белорусской армии: "Новый год начинается, что нам еще необходимо сделать?"

Как заявил Виктор Хренин, ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, Вооруженные Силы готовы к выполнению задач по предназначению. "Мероприятия плана подготовки Вооруженных Сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", - подчеркнул министр обороны.