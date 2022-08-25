О синдроме эмоционального выгорания

Вы перестали получать удовольствие от любимой работы, не можете предложить ни одной новой идеи, вам все равно, что происходит с проектом, а звонки и письма коллег вызывают только раздражение? Похоже, вас настиг синдром эмоционального выгорания. Но не спешите паниковать — разбираемся, что это такое и как с этим бороться.

СЭВ представляет собой состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. Может характеризоваться нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью к соматическим заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоактивных веществ, суицидальному поведению.

Признаки

– Изменение поведения: скука, сопротивление при выходе на работу, опоздания, употребление психоактивных веществ, подверженность к несчастным случаям, снижение креативности;

– изменение в чувствах: депрессия, юмор висельника, чувство неудачи, вины, горечи, раздражительность, чувство придирок;

– изменения в мышлении: снижение концентрации внимания, ригидность, подозрительность, недоверчивость, менталитет жертвы, черствость;

– изменение здоровья: нарушение сна, утомляемость, снижение иммунитета.

Группа риска

Синдрому больше всего подвержены люди творческих профессий. И первые в группе риска, конечно, трудоголики. К тому же чрезвычайно чувствительные и душевно тонкие люди. Здесь главным условием является отдача за вложенные силы: чем она меньше, тем больше вероятность сгореть. Кроме отсутствия результатов от работы, синдрому выгорания способствуют монотонная деятельность, конфликты в коллективе, слишком эмоциональное начальство и отсутствие поощрения.

Как бороться?

Нельзя забывать о том, что все эмоции внутри вас все-таки не могут сгореть. У вас есть семья, друзья, любимое хобби. А еще важно помнить о своей мечте или придумать ее, если до сих пор этого не сделали. Человек, следующий за мечтой, а не страхами, будет выгорать меньше. Правила просты: работа не должна быть всей жизнью. Вам нужны друзья, отношения, интересы, рост, но не только профессиональный. следует придерживаться здорового питания и заниматься спортом (хотя бы несколько раз в неделю ходите в бассейн). Это поддерживает тело и душу в оптимальном состоянии. Помните: синдром выгорания легче предотвратить, чем обезвредить.

Будьте внимательны к себе. При первых проявлениях СЭВ начинайте действовать: отдохните, встретьтесь с друзьями, смените обстановку, откройте в себе творческие способности. Если подручные средства не помогают, ищите помощи. Это могут быть посещение тренингов (от тренинга личностного роста до тренинга креативности), индивидуальная или групповая работа с психотерапевтом. Знайте: СЭВ самостоятельно не уйдет, необходимо предпринимать шаги для своей защиты.