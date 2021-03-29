О сельскохозяйственных работах, проводимых в охранных зонах линий электропередачи

Уже совсем скоро начнутся весенние посевные работы на землях сельхозпредприятий, с применением крупногабаритной техники. Поэтому есть необходимость напомнить работникам сельского хозяйства правила безопасности при работах, выполняемых в охранных зонах линий электропередачи.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электросетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны электросетей напряжением до и свыше 1000 В, а полевые сельхозработы в зонах ВЛ производятся с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии. Охранная зона воздушных линий электропередачи установлена вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

для воздушных линий 0,4 кВ - 2 м;

для воздушных линий 6-10 кВ - 10 м;

для воздушных линий 35 кВ - 15 м;

для воздушных линий 110 кВ - 20 м;

для воздушных линий 220 кВ - 25 м;

для воздушных линий 330 кВ - 30 м;

для воздушных линий 750 кВ - 40 м.

Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи установлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м.

В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается:

складировать мусор, грунт, солому, снег и т.п.;

поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий);

производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а так же производить планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий).

При нарушениях вышеуказанных правил, виновные могут быть привлечены к административной ответственности. Так статья 21.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение Правил охраны электрических сетей – влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 20 базовых величин, а на юридическое лицо – до 50 базовых величин. Нарушение правил охраны электрических сетей, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного вреда, - влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 25 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – от 50 до 300 базовых величин.

Так же при нарушении Правил охраны электрических сетей, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов могут появляться опасные электрические потенциалы вследствие касания проводов частями машин и механизмов или приближении их к проводам на недопустимое расстояние. Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на сельскохозяйственных работах в охранных зонах линий электропередачи, руководителям работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить их приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах воздушных линий электропередачи 10 кВ и выше.

Движение машин и механизмов при сельскохозяйственных работах на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При высоте машины и механизма в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом конкретном случае с владельцем воздушной линии.

Машины и механизмы на пневматическом ходу, находящиеся в охранных зонах воздушных линий 330 кВ, должны быть заземлены. В качестве заземлителя допускается использовать металлическую цепь, соединенную с кузовом или рамой и касающуюся земли.

При работе в охранной зоне с применением высокогабаритных машин работы должны выполняться двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим.

Соблюдайте правила безопасности при работах в охранных зонах линий электропередачи! Берегите себя и своих близких!

Анатолий Горохов

старший инспектор БМО филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области