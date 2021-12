О самых интересных белорусских инвестпроектах

Национальное агентство инвестиций и приватизации назвало 26 белорусских инвестиционных проектов, которые могут представлять для иностранного бизнеса наибольший интерес, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НАИП.

Специалисты Национального агентства инвестиций и приватизации проанализировали более тысячи инвестиционных проектов из базы агентства (map.investinbelarus.by) и выделили 26 самых многообещающих предложений.

Проекты охватывают различные отрасли: деревообработку (создание лесопильного производства), туризм (открытие экотуристического парка), сельское хозяйство и пищевую промышленность (система защиты растений с помощью дронов, строительство завода по переработке люпина, производство сухого кобыльего молока), промышленность (возведение завода по производству труб нефтегазового сортамента) и другие.

География проектов включает все регионы Беларуси: Брестскую (Кобрин, участок международной трассы), Витебскую (Орша, Новополоцк), Гомельскую (Гомель, Жлобин, Житковичи), Гродненскую (СЭЗ "Гродноинвест", Гродно), Минскую (Борисов, Логойск, Смолевичи), а также Могилевскую области (Бобруйск, Могилев, Хотимск).

Заместитель директора НАИП Алексей Пушкарев подчеркнул: "Задача создания краткого каталога инвестиционных проектов - показать инвесторам варианты для развития бизнеса в Беларуси, дать пищу для размышлений. Инвестор всегда интересуется балансом прибыльности и риска, поэтому проекты в сборник мы выбирали, по нашему мнению, наиболее сбалансированные по этому критерию".

Проекты были презентованы на белорусском инвестиционном форуме в Дубае (ОАЭ), который прошел 22 ноября в рамках Национального дня Беларуси на глобальной выставке "ЭКСПО-2020". Специально для форума агентство выпустило буклет на английском языке Investment Projects for Implementation in the Republic of Belarus, в котором можно найти краткую информацию об отобранных проектах.

Алексей Пушкарев отметил, что инвесторы из стран Персидского залива в основном обращаются в агентство по трем направлениям: сельское хозяйство, логистика и недвижимость. "Мы стараемся не ограничивать свои предложения только этими отраслями, рассказываем и о других проектах, историях успеха, преференциальных режимах. В процессе подготовки и проведения белорусского инвестиционного форума много общались с региональными инвестфондами, консультантами, бизнесменами, которые уже инвестировали в нашу страну. Говорили об их целях и мотивации, факторах, которые определили их решение, обсуждали фактическую динамику инвестиционного климата Беларуси. НАИП постоянно уточняет свой пакет предложений проектов и подходы к продвижению инвестиционного направления Беларуси", - констатировал он.