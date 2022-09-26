О работе мобильных датчиков контроля скорости с 27 сентября рассказали в ГАИ

27 сентября

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 130а, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) км 1+600, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район), км 17+900, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:00 до 15:00 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч.

28 сентября

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения 60 км/ч;

9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 62, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 6:00 до 15:00 - г.Могилев, ул.Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

29 сентября

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 62, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Шкловский район), км 215+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район), км 17+900, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:00 до 15:00 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч.

30 сентября

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) км 1+600, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чериковский район), км 75+300, скоростные ограничения 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский район), км 228+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

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