О работе мобильных датчиков контроля скорости с 15 по 17 октября рассказали в ГАИ

15 октября

с 8:00 до 20:00 - г.Бобруйск, ул.Крылова, в районе дома 8, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 15+800), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский район) (км 26+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 37, скоростные ограничения 60 км/ч.

16 октября

с 8:00 до 20:00 - г.Бобруйск, ул.Крылова, в районе дома 8, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 14, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский р-н) (км 228+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, ул.Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

17 октября

с 8:00 до 20:00 - г.Бобруйск, ул.Крылова, в районе дома 8, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения 60 км/ч.

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 20+800), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, ул.Симонова, в районе дома 59а, скоростные ограничения 60 км/ч.

mogilevnews.by