О работе мобильных датчиков контроля скорости с 13 августа рассказали в ГАИ

13 августа

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 15+800), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский р-н) (км 228+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

14 августа

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чаусский район), км 26+200, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский район), км 261+100, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 37, скоростные ограничения 60 км/ч.

15 августа

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский район), км 26+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Климовичский район), км 24+400, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, пр.Шмидта, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 14, скоростные ограничения 60 км/ч.