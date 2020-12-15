О работе датчиков контроля скорости с 15 декабря рассказали в ГАИ

О работе датчиков контроля скорости рассказали в Госавтоинспекции.

✔ 15 декабря

с 09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;

✔ 20 декабря

с 10:00 до 19:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.