О работе датчиков контроля скорости с 15 декабря рассказали в ГАИ
mogilevnews.by 46 0
О работе датчиков контроля скорости рассказали в Госавтоинспекции.
✔ 15 декабря
с 09:00 до 18:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч;
✔ 20 декабря
с 10:00 до 19:00 - Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.
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