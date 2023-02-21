О профилактике подростковой преступности говорили на заседании Бобруйского горисполкома

Профилактика подростковой преступности, защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Эта важная и актуальная тема была в центре обсуждения на заседании городского исполнительного комитета 20 февраля, в котором принимали участие руководители учреждений образования г. Бобруйска. Как необходимо проводить индивидуальную работу с оступившимся подростком и семьей, чтобы «переключить» ребенка с преступной на полезную деятельность? Какие внедрить новые формы и направления в воспитании несовершеннолетних, их занятости в свободное время? Какую альтернативу и возможность заработать предложить молодежи? Вопросов об эффективности принимаемых мер по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних было задано много. Как заметил председатель исполнительного комитета Игорь Кисель, сухие цифры статистики говорят о том, что есть над чем работать.

В 2022 году в Бобруйске отмечается значительный рост уровня подростковой преступности. Количество преступлений выросло на 65 процентов, на момент их совершения более 80 процентов подростков находились в возрасте 16-17 лет. Об этом сообщила в своем докладе заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома Галина Бородина.

– В образовательной характеристике подростков, совершивших преступление, характерно отрицательное отношение к учебе, что усугубляет конфликтные отношения с коллективом класса (группы) и педагогами. Половина из этих ребят воспитываются одним родителем, 15 процентов составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В то же время среди несовершеннолетних, преступивших черту Закона, около 15 процентов характеризуются положительно, воспитываются в полных и благополучных семьях, но совершили преступления под влиянием конфликтных или проблемных жизненных ситуаций, – рассказала Галина Владимировна.

Представитель комиссии подробно проанализировала составляющие противоправного поведения несовершеннолетних. Желание заработать «легкие деньги» приводит к вовлечению в незаконный оборот наркотических средств. Асоциальное окружение, употребление алкогольных напитков и авторитет ранее судимых взрослых ведут подростка к групповым преступлениям. Галина Бородина затронула и факты, когда несовершеннолетние сами становятся пострадавшими: гибель от внешних причин и детский травматизм, преступления в сфере половой неприкосновенности. Особое внимание обратила на профилактику семейного неблагополучия, причина которого – аморальный образ жизни родителей и ненадлежащее исполнение ими обязанностей, когда возникает опасность для жизни и здоровья ребенка. Галина Бородина отметила, что профилактическая работа в подростковой среде проводится постоянно и будет продолжена в тесном межведомственном взаимодействии субъектов профилактики.

В ходе обсуждения мнениями, предложениями, видением по вопросам профилактики подростковой преступности поделились заместитель главы администрации Ленинского района Инна Новикова, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома Антон Коваль, начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и другие участники заседания.

«Чужих детей не бывает. Это все наши дети. И мы несем за них ответственность», – напомнил Игорь Кисель и отметил необходимость еще более эффективно проводить в городе индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними.