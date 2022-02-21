О призыве граждан 1995-2004 годов рождения на срочную военную службу, службу в резерве в городе Бобруйске

ВЫПИСКА из Решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 18.02.2022 г. № 5-2 «О проведении призыва граждан 1995-2004 годов рождения на срочную военную службу, службу в резерве в городе Бобруйске».

Призвать в городе Бобруйске на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет (далее - граждане) и которые не имеют право на отсрочку от призыва.

Гражданам мужского пола 2004 года рождения, которым на 31 мая 2022 года исполняется 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утративших право на отсрочку, не получившим персональную повестку явиться на мероприятия призыва в военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов по адресу: г. Бобруйск, ул. Московская, д. 50 в срок с 21 февраля по 31 мая 2022 г., имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Оформить материалы в отношении граждан, не явившихся без уважительных причин на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве и уклонившихся от исполнения воинской обязанности, на рассмотрение призывной комиссии г. Бобруйска с целью привлечения указанных граждан к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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