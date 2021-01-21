О приостановке функционирования помещения отдела ЗАГСа
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По техническим причинам помещение отдела ЗАГСа, расположенного по адресу ул.50 лет ВЛКСМ, д.4, временно не функционирует. По всем вопросам обращаться в отдел ЗАГСа Бобруйского горисполкома по адресу: ул.Социалистическая, д.94. Вход рядом с магазином "Красный пищевик".
Справки по телефонам: 73-48-29; 73-48-30; 73-48-35.
Администрация приносит извинения за временные неудобства.
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