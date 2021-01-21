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Общество

О приостановке функционирования помещения отдела ЗАГСа

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О приостановке функционирования помещения отдела ЗАГСа

По техническим причинам помещение отдела ЗАГСа, расположенного по адресу ул.50 лет ВЛКСМ, д.4, временно не функционирует. По всем вопросам обращаться в отдел ЗАГСа Бобруйского горисполкома по адресу: ул.Социалистическая, д.94. Вход рядом с магазином "Красный пищевик".

Справки по телефонам: 73-48-29; 73-48-30; 73-48-35.

Администрация приносит извинения за временные неудобства.

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