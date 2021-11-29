О преимуществах и недостатках интернета говорили в гимназии №2

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» ученики 11 классов рассуждали о достижениях в области информационно-коммуникационных технологий, а также о Интернете как источнике информации и средстве связи. Тон разговору задали председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович и начальник участка продажи услуг Бобруйского УЭС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», член первичной организации РОО «Белая Русь» Денис Дайнеко. Старшеклассники с большой заинтересованностью обсудили достижения нашей страны в области связи.

«Связь играет важную роль в производственно-хозяйственной деятельности общества, управлении государством, системой обороны и всеми видами транспорта, а также для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и роста информационной осведомленности населения», - обозначила председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

Развитие систем связи и информатизации стало одним из важнейших приоритетов научно-технической и экономической политики Республики Беларусь. В условиях формирования рыночной экономики возросла потребность в высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах связи. По информации начальника участка продажи услуг Бобруйского УЭС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», члена первичной организации РОО «Белая Русь» Дениса Дайнеко, РУП «Белтелеком» создало мощную современную инфраструктуру на основе волоконно-оптических линий связи и заняло второе место в Европе.

Также ребята узнали о том, что Беларусь занимает 24-ю позицию в мире по количеству пользователей стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет. На 1 января 2021 года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в сеть Интернет достигло 3,25 млн. человек. Почти все учреждения образования и здравоохранения в Беларуси имеют широкополосный доступ в сеть Интернет. Созданы и постоянно обновляются электронные образовательные ресурсы (учебные издания, учебно-методическая документация образования и иные обучающие материалы).