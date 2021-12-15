О представлении государственной статистической отчетности (Минприроды)

Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает природопользователям о представлении государственной статистической отчетности.

1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» за 2021 год. Срок предоставления – до 20 января 2022 года. Отчет предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95а. Тел. 74-54-57.

(Минприроды) «Отчет об использовании воды» за 2021 год. Срок предоставления – Отчет предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95а. Тел. 74-54-57. 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства» за 2021 год. Срок предоставления – до 20 января 2022 года. Заполненная форма отчетности представляется в одном экземпляре на бумажном носителе РУП «Бел НИЦ «Экология» по адресу: 220095, г. Минск, ул. Г. Якубова, 76.

(Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства» за 2021 год. Срок предоставления – Заполненная форма отчетности представляется в одном экземпляре на бумажном носителе РУП «Бел НИЦ «Экология» по адресу: 220095, г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 1-воздух (Минприроды) «Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов» за 2021 год. Представляется на электронном и бумажном носителях. Электронная форма государственной статистической отчетности 1-воздух (Минприроды) будет размещена и доступна для скачивания на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» (http://www.ecoinfo.by) Электронный вариант формы необходимо направить на указаный на сайте электронный адрес. Бумажный вариант отчетности – с пометкой на конверте «1-воздух» – по адресу: 220095, г. Минск, ул. Якубова, 76. Срок предоставления – до 25 января 2022 года.

Обращаем внимание, что с 1 января 2022 года, всвязи с изменением законодательства, вносятся изменения в формы госстатотчетности 1-воздух и 1-отходы, а также в указания по их заполнению.

За нарушение порядка представления данных государственной статистической отчетности в соответствии с частью 3 статьи 24.12 КоАП РБ предусмотрена ответственность – наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.