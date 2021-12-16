О правах и возможностях. Информация для повзрослевших детей-сирот

Когда после интернатов и детских домов дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, начинают жить самостоятельно, то во взрослой жизни у них сразу возникает масса вопросов – от бытовых до юридических. Специалисты отделения сопровождаемого проживания ТЦСОНа курируют таких молодых людей, стараются им помочь в повседневной жизни, объяснить, направить. Сегодня представители разных сфер нашего города ответят на наиболее часто задаваемые вопросы выросших детей-сирот, разъяснят их права и возможности.

Жилье

Главный специалист отдела строительства Бобруйского горисполкома Елена Халецкая:

– В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения социального пользования предоставляются в течение пяти лет с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак, после достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение одного года после окончания учреждений высшего образования. Социальное жилье предоставляется состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам, имеющим право на его получение, при подходе очереди и наличии оснований на срок до 5 лет, пос­ле оно переходит в разряд арендного жилья. И арендное, и социальное жилье принадлежит государству, не наследуется, его нельзя продать. Но за арендные квартиры нужно вносить коммунальные платежи и ежемесячно арендную плату, тогда как получившие социальное жилье платят только коммуналку. При нуждаемости в улучшении жилищных условий можно воспользоваться льготным кредитом (под 1 процент годовых на 40 лет) и одноразовой субсидией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Желающие получить место в общежитии могут самостоятельно обратиться в ГО «Бобруйскжилкомхоз» (ул. Социалистическая, 46/54, тел. 70-76-40).

Социальные гарантии выпускников

Педагог социальный технологического колледжа Инна Боник:

– Государственное обеспечение преду­смотрено единожды на одном из уровней получения образования: среднего специального и высшего, подготовки к поступлению в учреждения образования. Гособеспечение предоставляется независимо от получения пенсий, пособий и сохраняется при вступлении в брак, при предоставлении отпусков, установленных законодательством об образовании, по медицинским показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по иным уважительным причинам – не более одного календарного года, в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет – до достижения ребенком возраста одного года. Выпускникам, обучавшимся на дневной форме, после получения образования и в связи с распределением учреждениями образования за время отпуска (следующий месяц после окончания учебного заведения) выплачивается денежная компенсация. При представлении справки о трудоустройстве (регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите) и иных документов в случаях, предусмотренных законодательством, в течение двенадцати месяцев после окончания учреждения образования обеспечиваются комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.

Трудоустройство

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Татьяна Зекова:

– Основные направления содействия занятости, которые реализуются управлением по труду, занятости и социальной защите:

1. Трудоустройство в счет установленной брони осуществляется только по направлениям органов по труду, занятос­ти и социальной защите. При этом отказывать в приеме на работу и профобучении указанным лицам, направленным в счет брони, запрещено. Такой отказ может быть обжалован ими в суде.

2. Организация профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, когда специалисты управления помогут подобрать подходящую профессию с учетом потребностей рынка труда, профессиональных предпочтений и склонностей.

3. Организация временной занятости из числа учащейся молодежи с использованием средств ФСЗН.

4. Организация своего собственного дела. Зарегистрированные в качестве безработных могут бесплатно получить профконсультацию и пройти обучение основам предпринимательской деятельности, а также рассчитывать на получение финансовой поддержки в виде субсидии – единовременного безвозмездного государственного денежного пособия для частичной компенсации финансовых расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности. Финансовая поддержка оказывается в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату заключения договора о предоставлении субсидии.

Воинская служба

Военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов полковник Алексей Березовский:

– В соответствии с законом граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождаются от призыва на срочную военную службу, службу в резерве. Однако они могут быть призваны на военную службу, службу в резерве по их желанию. Имеют право поступать и на конкурсной основе могут быть приняты в военные учебные заведения в возрасте от 17 до 21 года. Эти граждане могут также поступить на военную службу по контракту. По всем вопросам исполнения воинской обязанности следует обращаться в военный комиссариат по адресу: г. Бобруйск, ул. Московская, д. 50, каб. 7, каб. 9, по телефонам – 77-33-02 (дежурная служба), 77-57-08 (отдел призыва на военную службу).

Адресная помощь

Начальник службы по назначению и выплате пособий, социально-­бытовому обеспечению управления социальной защиты администрации Ленинского района Ирина Кураленя:

– Одной из форм государственной поддержки семей (граждан), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является государственная адресная социальная помощь, которая предоставляется в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий. Если среднедушевой доход семьи (гражданина) ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (в декабре 2021 года – 288 рублей), то семья (гражданин) имеет право на предоставление ежемесячного социального пособия. Оно предоставляется по решению комиссии на срок до 6 месяцев в зависимости от периода и условий занятости в расчетном периоде. Единовременное социальное пособие предоставляется один раз в течение календарного года семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости (в декабре – 432 рубля). Для семей, воспитывающих детей в возрасте до 2 лет и имеющих по объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости (в декабре – 288 рублей), предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. В наборе – продукты отечественного производства, предназначенные для детей раннего возраста. При рождении и воспитании в семье двойни и более детей такая помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода. По вопросам предоставления адресной социальной помощи необходимо обращаться: гражданам, зарегистрированным на территории Ленинского района, – в службу «Одно окно»: ул. Советская, 78, кабинет 116, телефоны 71-75-13, 71-77-39; в Первомайском районе – в службу «Одно окно»: ул. Ульяновская, 54/24, кабинет 201, телефоны 77-75-11, 77-75-04.

Гуманитарная помощь

Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района оказывает иностранную безвозмездную помощь в виде одежды и обуви, бывших в употреблении, малообеспеченным гражданам (семьям), чей среднедушевой доход по объективным причинам ниже бюджета прожиточного минимума. Основанием для оказания безвозмездной помощи являются письменное заявление гражданина; документ, удостоверяющий личность; документ установленного образца о праве на льготы для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами; сведения о доходах каждого члена семьи за месяц, предшествующий месяцу обращения; справка о месте жительства и ­составе семьи. Лица из числа детей-­сирот, проживающие на территории Ленинского района, в течение месяца после окончания учебного заведения могут обратиться за оказанием безвозмездной иностранной помощи без предоставления сведения о доходах.

На интересующие вопросы ответят специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОНа по телефону: 72-02-45.

Психологическая помощь

В ТЦСОНе Ленинского района можно получить психологическую помощь. Психолог проводит индивидуальное консультирование, направленное на принятие решений относительно профессиональной деятельности, межличностных отношений, на развитие личности, на преодоление последствий кризисных ситуаций. В форме бесед, лекций, групповых занятий, тематических онлайн-­вебинаров осуществляется психологическая профилактика, которая поможет повысить адаптивные способности, формировать коммуникативные навыки и культуру общения, конструктивные навыки преодоления жизненных труднос­тей. В рамках клуба «Школа успешного родительства» для молодых людей, воспитывающих несовершеннолетних детей либо готовящихся стать родителями, ежемесячно проходят онлайн-вебинары. Участников знакомят с особенностями психофизического развития ребенка, возможными трудностями, которые могут возникнуть при воспитании, и путями их преодоления. Психолог работает в ТЦСОНе Ленинского района (ул. К. Либкнехта, 58) в понедельник – 12.00-19.00, вторник и среду – 9.00-16.00, обеденный перерыв – 13.00-14.00. Телефон для предварительной записи: 73-09-22.