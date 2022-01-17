В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра на территории Могилевской области

В результате шквалистого усиление ветра до 30 м/с с 14 по 16 января повреждены кровли 199 жилых домов, 518 сельскохозяйственных и 59 других объектов Могилевской области. Об этом сообщили в МЧС.

В Могилеве травмированы два человека.

Подразделения МЧС 49 раз привлекались для оказания помощи в уборке упавших деревьев, один раз на откачку воды.

14 января в Могилевской области отключалось электроснабжение в 469 населенных пунктов. На восстановительных работах задействовалось 132 бригад РЭС (174 единицы техники, 450 человек).

По состоянию на шесть часов утра 17 января электроснабжение населенных пунктов восстановлено.