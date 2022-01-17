В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра на территории Могилевской области
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В результате шквалистого усиление ветра до 30 м/с с 14 по 16 января повреждены кровли 199 жилых домов, 518 сельскохозяйственных и 59 других объектов Могилевской области. Об этом сообщили в МЧС.
В Могилеве травмированы два человека.
Подразделения МЧС 49 раз привлекались для оказания помощи в уборке упавших деревьев, один раз на откачку воды.
14 января в Могилевской области отключалось электроснабжение в 469 населенных пунктов. На восстановительных работах задействовалось 132 бригад РЭС (174 единицы техники, 450 человек).
По состоянию на шесть часов утра 17 января электроснабжение населенных пунктов восстановлено.
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