О пользе смеха и улыбок

Наверняка каждый из нас уже в курсе того, что приподнятое настроение и улыбка на лице способны продлить нам жизнь. В статье собрано несколько фактов несомненной и абсолютной пользы улыбок, знакомьтесь.

Самое замечательное в улыбке — ее заразительность. Когда вы улыбаетесь кому-либо, человек обязательно улыбнется вам в ответ, даже если при этом оба собеседника будут лишь имитировать искренность чувств.

По статистике, дети смеются по 300-400 раз в день. Взрослые же — от силы 15-20 раз в сутки. Чувствуете разницу? А между тем, есть целая наука о смехе — геотология. И она нам говорит, что смеяться не просто полезно, а буквально жизненно необходимо!

Даже улыбка через силу способна поднять вам настроение. Психологи утверждают, что, заставляя себя улыбаться, любой человек может поднять себе настроение.

Улыбка укрепляет иммунную систему. Да-да, улыбка способна укрепить не только психическое, но и физическое здоровье человека, поскольку, когда мы улыбаемся, наше тело становится более расслабленным, что очень полезно для всего организма в целом.

Улыбка заразительна. Если кто-то недалеко от вас зевает, вам тоже невольно хочется зевнуть; если кто-то рядом с вами улыбается, вам тоже хочется улыбаться. Это не просто наблюдение – это вывод, сделанный учеными из Швеции.

Улыбка уменьшает стресс. Ну, конечно же! Что можно противопоставить стрессу? Только наши оптимизм и веру в светлое будущее. Если мы будем смеяться горестям в лицо, они неизбежно отступят.

Легче улыбаться, чем хмуриться. Для того чтобы нахмуриться, нам приходится задействовать большее количество мышц, чем во время улыбки. Соответственно, на плохое настроение мы тратим гораздо больше энергии, чем на хорошее.

Улыбка – универсальный знак счастья. При знакомстве, во время комплиментов мы улыбаемся, потому что чувствуем себя чуточку счастливее и для того, чтобы показать окружающим свое к ним расположение. У всех народов улыбка – это знак хорошего настроения и позитивного настроя.

На работе мы улыбаемся меньше. В настоящее время на работе мы улыбаемся меньше, чем дома (28% против 30%). Это печально, не правда ли?

При улыбке работают от 5-ти до 53-х лицевых мышц. Чем больше мышц работают, тем полезнее.

Дети рождаются с умением улыбаться. Каждый ребенок приходит в этот мир, уже умея улыбаться. По крайней мере, так заявляют ученые.

Улыбка помогает нам получать повышение по службе. «Улыбайся! Шеф любит идиотов!» Эта поговорка довольно грубая, однако очень точно определяет пользу улыбки в процессе продвижения карьеры.

Улыбка – самое узнаваемое выражение лица. В наш век высоких технологий и развивающейся семимильными шагами робототехнике, когда андроидов учат общаться с живыми людьми, а автоматы с мороженым выдавать мороженое только после широкой улыбки в камеру, распознание улыбки есть весьма полезное качество. Так вот именно ее на человеческом лице «диагностировать» проще и легче всего.

Улыбка более привлекательна, чем отличный макияж. В ходе исследования было установлено, что 69% мужчин нашли привлекательными именно тех женщин, кто улыбался, а не тех, на ком лежал макияж от модного стилиста.

Новорожденные сразу начинают улыбаться. Большинство врачей уверены, что дети начинают улыбаться лишь в возрасте 4-6-ти недель, однако улыбки на лицах малышей появляются гораздо раньше – во время сна уже в первый день рождения. И когда вы увидите таким свое собственное чадо, попробуйте тогда сказать, что его улыбка – лишь невольное сокращение мышц, не получится.

Улыбка помогает нам

Тренирует легкие. Во время смеха мы делаем более длинный и глубокий вдох и менее короткий выдох. Таким образом, мы как бы тренируем легкие, заставляем их расправляться, высвобождая больше воздуха и «отдавая» больше накопленной за зиму гадости. А также улучшаем кровоток в легких.

Убивает стресс и боль. Вернее, не сам стресс, а выработку кортизола, и при этом способствует выработке гормона счастья — эндорфина. Этот же полезный гормон помогает нам снять боль.

Качает пресс. Это не шутка! Помимо того, что при смехе улучшается кровоток, что способствует сохранению нормальной формы мышц, мы еще и напрягаем мышцы брюшного пресса. Специалисты Университета штата Мэриленд даже подсчитали, что 15 минут смеха в день заменяют 30 минут зарядки три раза в неделю.

Помогает отдохнуть. После смеха мышцы тела полностью расслабляются, так что пять минут здорового гогота могут заменить полноценные 30-40 минут отдыха.

Оздоравливает сердце. Смех укрепляет эндотелий — клетки, которые как бы выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и сердца. Подсчитано, что всего за десять минут смеха кровяное давление может снизиться на 10-20 мм.

«Массирует» клетки кожи. Ранее считалось, что смех вызывает преждевременные морщины. Но на самом деле смех многие косметологи называют «фейс-билдинг», то есть зарядкой для лица. Смех укрепляет мышцы лица, улучшает кровообращение, что делает кожу моложе и здоровее. Как говаривал Виктор Гюго: «Смех — это солнце, он прогоняет зиму с человеческого лица».

Помогает похудеть. Чем чаще смех — тем быстрее обмен веществ, а значит и сжигание наеденных калорий и вполне естественное похудение. Об этом заявили исследователи, на полном серьезе сообщившие, что 15-минутный смех сжигает то же количество калорий, что находятся в плитке шоколада.

Профессор Ульф Димберг из университета шведского города Упсала провел эксперимент, который показал, что лицевыми мышцами человека управляет подсознание. С помощью приборов, улавливающих электрические сигналы от мышечных волокон, он измерял активность лицевых мышц у 120 добровольцев, которым демонстрировались снимки счастливых и злобных лиц. Участникам эксперимента предлагалось хмуриться, улыбаться или сохранять безразличное выражение лица в зависимости от того, что они видели перед собой.

Иногда им предлагали попытаться выразить чувство, противоположное тому, которое они видели на снимке, — хмуриться в ответ на улыбку или улыбаться при виде хмурого лица. В результате выяснилось, что участники эксперимента не владели лицевыми мышцами в полной мере. Хотя нахмуриться при виде снимка сердитого мужчины было несложно, улыбнуться в той же ситуации оказалось значительно сложнее.

Участники эксперимента изо всех сил старались контролировать естественные реакции, однако электрическая активность их лицевых мышц говорила о другом. Мышцы бессознательно копировали увиденное на снимке выражение, несмотря на то, что люди пытались вести себя по-другому.

Профессор Рут Кэмпбелл из Университетского колледжа Лондона считает, что в мозге существует так называемый «зеркальный нейрон», активизирующий ту часть мозга, которая отвечает за распознавание лиц и выражений и вызывает зеркальную реакцию. Другими словами, сознательно или бессознательно, но человек автоматически копирует то выражение лица, какое видит перед собой.

Вот почему постоянная улыбка должна стать важной частью вашего языка телодвижений. Улыбайтесь даже тогда, когда вам этого не хочется. Улыбка непосредственно воздействует на других людей и влияет на их отношение к вам.

Улыбайтесь искренне

Большинство людей не могут сознательно отличить фальшивую улыбку от искренней. Мы вполне удовлетворены, когда собеседник нам улыбается, пусть даже не от всей души. Поскольку улыбка сразу же обезоруживает, многие ошибочно полагают, что она — излюбленное средство лжецов. Исследования, проведенные Полом Экманом, показали, что когда люди умышленно лгут, они улыбаются гораздо реже, чем о обычном состоянии. Особенно это относится к мужчинам.

По мнению Экмана, это происходит, поскольку лжецы понимают, что большинство людей связывают улыбки с обманом и сознательно стараются улыбаться реже. Лживая улыбка появляется быстрее искренней, длится дольше, словно лжец надел маску и не торопится ее снимать.

Фальшивая улыбка сильнее выражена в одной стороне лица, хотя над ней трудятся оба полушария мозга. Та часть коры головного мозга, которая отвечает за выражение лица, располагается в правом полушарии. Она посылает сигналы преимущественно в левую сторону тела. В результате фальшивые выражения лица в левой части выражены ярче, чем в правой. Во время искренней улыбки оба полушария мозга воздействуют на обе стороны лица, и улыбка получается симметричной.

Смех — лучшее лекарство

Смех, как и улыбка, помогает человеку находить друзей, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Смех оказывает позитивное воздействие на все органы тела. От смеха учащается дыхание, разрабатывается диафрагма, шея, живот, лицо и плечи. Смех увеличивает содержание кислорода в крови, улучшает кровообращение и расширяет кровеносные сосуды, прилегающие к поверхности кожи. Вот почему от смеха у людей краснеет лицо. Смех уменьшает частоту сердцебиения, расширяет артерии, стимулирует аппетит и сжигает калории.

Невропатолог Генри Рубинштейн обнаружил, что одна минута здорового смеха обеспечивает расслабление организма на последующие сорок пять минут. Профессор Уильям Фрай из Стэн-фордского университета заметил, что продолжительный смех дает организму физическую нагрузку, сопоставимую с десятью минутами занятий на тренажере.

Вот почему настоящий, искренний смех исключительно полезен для здоровья. Кстати, чем старше мы становимся, тем серьезнее начинаем относиться к жизни. Взрослый человек в среднем смеется 15 раз в день. Малыш же дошкольного возраста смеется в среднем 400 раз в день.

Смотрите комедии

Эрни Канн, профессор психологии университета Северной Каролины, обнаружил, что юмор помогает эффективно справляться со стрессом. Канн провел эксперимент, в котором приняли участие люди, проявлявшие первые симптомы депрессии. Две группы людей в течение трех недель просматривали видеофильмы.

Те, кому показывали комедии, смогли почти полностью избавиться от неприятных симптомов. Те же, кто смотрел некомедийные фильмы, остались в прежнем состоянии. Профессор Канн обнаружил, что те, кто страдает язвой желудка, хмурятся чаще, чем здоровые люди. Если вы поймали себя на хмуром выражении лица, приложите руку ко лбу во время разговора. Это поможет вам избавиться от вредной привычки хмуриться

Улыбки и смех оказывают позитивное воздействие на наше самочувствие, однако с возрастом мы, к сожалению, часто склонны терять полезную привычку к бурному проявлению положительных эмоций. Взгляните, например, на детскую площадку. Дети бегают, постоянно смеясь и улыбаясь, – они наслаждаются жизнью. В это же самое время их родители, погруженные в собственные мысли, сидят с серьезными лицами, лишь изредка позволяя себе улыбку. Если взрослые будут брать пример с детей и впускать в свою жизнь больше улыбок и смеха, то получат немалую пользу для здоровья.

Исследования показали, что проявление эмоций в форме смеха или улыбок оказывает заметное положительное влияние на самочувствие. Но этим их польза не ограничивается. Хотите узнать, почему еще полезно смеяться и улыбаться почаще?

7 полезных свойств улыбок и смеха

В момент улыбки происходит высвобождение нейромедиаторов под названием «эндорфины». Движение мышц лица – это сигнал для головного мозга к началу высвобождения соединений, способных вызывать чувство счастья и снизить стресс. Кстати, улыбка и смех могут быть даже притворными: мозг не различает, реальные они или поддельные. Он реагирует лишь на сокращение лицевых мышц. Эта теория известна как гипотеза мимической (лицевой) обратной связи. Чем больше мы побуждаем мозг запускать процесс высвобождения этих химических соединений, тем чаще чувствуем себя счастливыми и беззаботными.

Эндорфины заставляют нас чувствовать себя счастливее и помогают снизить стресс. Эти соединения обладают также естественным обезболивающим действием. Для людей, страдающих хроническими болями, смех и улыбки могут стать эффективным средством лечения. Попробуйте посмеяться, если вдруг упадете или ударитесь локтем. Конечно, боль не исчезнет мгновенно, но станет не такой острой.

Чем больше вырабатывается эндорфинов, тем меньше становится уровень кортизола. Кортизол, также известный как гормон стресса, наиболее активен в тот момент, когда мы испытываем неприятные ощущения – напряжение или беспокойство. Понижая содержание кортизола в организме, можно снизить проявление негативных эмоций. Если у вас работа, связанная с постоянным стрессом, или вы проходите через непростой период в жизни, то обязательно находите поводы для улыбок каждый день. Это поможет вам легче справляться с трудностями и сохранять присутствие духа.

От смеха расширяются легкие, расслабляются мышцы, поддерживается постоянство внутренней среды организма. Во время смеха легкие наполняются кислородом, который необходим всем клеткам организма. Мы глубоко дышим, сердце бьется чаще, усиливая кровообращение во всем теле. Даже несколько секунд смеха – это «перезарядка» для организма.

Хороший смех может быть эффективным способом расслабления. Искренний смех может помочь освободиться от ненужных эмоций, особенно тех, что находятся глубоко внутри. После смеха появляется позитивный взгляд на мир. Человек, который много улыбается и смотрит на жизнь позитивно, просто не способен копить обиды. Он идет по жизни легко и заражает своим позитивом окружающих.

Улыбающийся человек привлекает к себе окружающих. Улыбка делает человека более открытым. Приятнее и легче общаться с теми, кто шутит, улыбается или смеется. Хорошее настроение передается и другим людям, которые начинают чувствовать себя лучше. Вам будет приятно оттого, что люди с удовольствием общаются с вами, и это положительно скажется на вашем самочувствии.

Способность проявлять счастливые, позитивные эмоции пригодится вам в жизни. Особенно это касается таких ответственных моментов, как собеседование: улыбка на лице и отсутствие напряжения при общении говорит об уверенности в себе и умении справляться со стрессовыми ситуациями. Способность к проявлению позитивных эмоций пригодится и для карьеры: она поможет наладить хорошие отношения с коллегами и будет оценена руководителями.

Что поможет чаще улыбаться и смеяться

Существуют простые способы привнести больше смеха и улыбок в вашу повседневную жизнь:

смейтесь и улыбайтесь регулярно. Как уже упоминалось, мозг не различает произвольную и непроизвольную улыбку. Возьмите за привычку улыбаться себе каждый раз, когда увидите свое отражение в зеркале, в витрине, в стеклянной двери. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше станете себя чувствовать, и вскоре начнете улыбаться непроизвольно.

Смотрите добрые комедии и театральные постановки с юмором. Это хороший способ получить дозу позитива. Избегая негативных программ и новостей, вы сможете добиться нужного баланса между просмотром позитивных и развлекательных программ. Выбирайте комедии для всей семьи, например, старое доброе советское кино.

Проводите больше времени с семьей и друзьями, чтобы чувствовать себя счастливее. Окружив себя довольными, веселыми и оптимистичными людьми, вы ощутите себя счастливым человеком. Их поведение отразится на вас, так как вы подсознательно будете его имитировать. Представьте, что в автобус, полный мрачных невыспавшихся людей, входит человек с улыбкой на все лицо. Скорее всего, через пару минут его улыбка пропадет. И наоборот, вспомните, как бывает, когда грустный человек попадает в комнату, полную веселых, хохочущих друзей или коллег. Он поневоле заулыбается сам, а вскоре начнет шутить и смеяться вместе со всеми.

Найдите то, что вызывает у вас улыбку или смех. Как только вы начнете осознанно выбирать что-то смешное, поднимающее настроение, то больше узнаете об улыбках и смехе, научитесь жить в гармонии с ними и вскоре будете готовы улыбаться и смеяться уже непроизвольно.

Все согласны, что оптимисты живут дольше и по крайней мере счастливее. Многие согласны с тем, что смех продлевает жизнь. Хотя наука еще только ищет подтверждение этим словам, но польза улыбки и смеха точно доказаны.

Говорят, что улыбка идет к любому лицу. И это так, ведь улыбка и смех располагают окружающих, делают самого человека добрее и позитивнее. Когда человек редко улыбается, то окружающие боятся даже просто подойти к такой личности.

Давайте рассмотрим, какая польза от улыбки и смеха, уже доказана наукой.

Лекарство против депрессии

Депрессию называют болезнью 21 века и это так. Сейчас как никогда человечество страдает от многих эмоциональных проблем по сравнению с прошлым веком. Депрессии способствуют стрессы и неподготовленность человека к такому стрессу. На фоне стресса может развиться невроз, возникают нарушения сна и биологических часов. Часто человек начинает принимать антидепрессанты без большой надобности, чтобы всегда чувствовать себя в тонусе и на подъеме. Однако это не помогает, а лишь наоборот усугубляет состояние организма.

При стрессе особенно вырабатываются 2 гормона – адреналин и кортизон. Доказано, что улыбка и смех снижают уровень этих гормонов во время стресса.

Но как улыбаться во время стресса? Удивительно, но организму достаточно даже «дежурной» улыбки. То есть, необязательно над чем-то действительно смеяться и улыбаться до ушей сквозь слезы. Человек может просто натянуть улыбку на лицо и походить так дома. Дело в том, что мышцы, участвующие в улыбке, направят в мозг сигнал положительной эмоции и начнется выработка гормона счастья, а не депрессии.

По материалам stiralkovich.ru.