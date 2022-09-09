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Погода

О погоде на выходных

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О погоде на выходных

В субботу, 10 сентября, облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью –  +2…+9 °С, по юго-западу – +10…+12 °С; днем – +10…+17 °С, местами до +19 °С.

В воскресенье, 11 сентября, будет облачно. На большей части территории ожидаются дожди, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4…+11 °С, днем – +8…+14 °С.

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