О погоде на Новый год

В субботу, 31 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью местами прогнозируют кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории страны пройдут дожди, по северо-востоку с мокрым снегом. В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, местами по северу до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3…+3 °С, днем столбики термометров покажут +1… +7 °С, по юго-западу до +9 °С.

В воскресенье, 1 января, будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, 6–11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, ночью местами, днем во многих районах страны порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью будет от +1 до +8 °С, а днем столбики термометров покажут от +4 °С по востоку до +13 °С по юго-западу страны.