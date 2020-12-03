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Общество

О первой психологической помощи в период COVID-19 говорили в ТЦСОН Первомайского района

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О первой психологической помощи в период COVID-19 говорили в ТЦСОН Первомайского района

На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска» состоялся тренинг на тему «Первая психологическая помощь в период COVID-19».

Участие в мероприятии приняли представители волонтерской группы «Серебряный возраст» Первомайской районной организации Белорусского Общества Красного Креста г.Бобруйска и работники отделения.

Тренинг провела специалист Могилевской областной организации Красного Креста Ольга Коршукова.  Посредством выполнения в ходе обучения практических заданий Ольга Владимировна рассказала слушателям-волонтерам, не являющимся профессионалами в данной области, о базовых принципах оказания первой психологической помощи: смотри, слушай, направляй.

Волонтерская группа «Серебряный возраст» создана в феврале 2020 года из числа жителей Первомайского района, посещающих отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра. Сегодня группа объединяет 15 людей доброй воли.

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