О перевозке товаров по таможенной территории ЕАЭС

Могилевская таможня сообщает, что 10 сентября 2022 года вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 августа 2022г. № 112 «Об определении категорий товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, которые для их перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза не помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита, и внесении изменений в пункт 18 Порядка заполнения декларации на товары».

Указанным Решением предусмотрено, что для перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, не помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита:

-товары, полученные (образовавшиеся) в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС (за исключением подакцизных товаров);

- многооборотная (возвратная) тара, предназначенная для упаковки и защиты товаров.

Кроме того, для таких товаров Решением вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010г. №257.

Также обращаем внимание на особенности перевозки товаров ЕАЭС с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Так, согласно положениям статьи 304 Таможенного кодекса ЕАЭС в случае, когда в государстве-члене ЕАЭС (например, в Республике Беларусь), на территории которого товары ЕАЭС помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита, в отношении таких товаров установлены ставки вывозных таможенных пошлин, таможенные операции, связанные с помещением указанных товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, совершаются исключительно в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится отправитель товаров.

По материалам Могилевской таможни