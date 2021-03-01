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О переносе танцевального вечера «Для тех, кто не считает годы»

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О переносе танцевального вечера «Для тех, кто не считает годы»

Танцевальный вечер «Для тех, кто не считает годы» (45+) переносится с 5 марта 2021г. на 7 марта 2021г., время проведения в 18.30, Дворец искусств.

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