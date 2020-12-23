О перекрытии площади Ленина

Госавтоинспекция города Бобруйска информирует, что в период времени с 23 декабря 2020 года будет осуществлено перекрытие площади Ленина для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Уважаемые водители, заранее планируйте свой маршрут!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома