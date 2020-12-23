О перекрытии площади Ленина
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Госавтоинспекция города Бобруйска информирует, что в период времени с 23 декабря 2020 года будет осуществлено перекрытие площади Ленина для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения новогодних и рождественских мероприятий.
Уважаемые водители, заранее планируйте свой маршрут!
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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