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Город

О перекрытии площади Ленина

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О перекрытии площади Ленина

Госавтоинспекция города Бобруйска информирует, что в период времени с 23 декабря 2020 года будет осуществлено перекрытие площади Ленина для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Уважаемые водители, заранее планируйте свой маршрут!

 

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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