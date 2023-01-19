О нюансах оформления трудового перевоспитания

Бобруйчанка Елена Александровна вдогонку к вопросу о зеленом змии, о котором мы писали в прошлом номере, интересуется: «Как направить близкого родственника в лечебно-трудовой профилакторий для лечения от алкоголизма?»

Что ж, порой, когда уже все средства испробованы, а помочь даже самый близкий родственник не может, приходится идти на крайние меры. И тем более стоит прибегнуть к помощи государства, если близкий человек не желает признавать свой недуг и несет угрозу вашему спокойствию, благополучию, безопасности. На вопрос отвечает начальник отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района Бобруйска УВД старший лейтенант милиции Дмитрий Котов:

– Стоит обратиться в пункт охраны общественного порядка по месту жительства либо в ближайший орган внутренних дел и написать заявление. Сотрудник милиции побеседует с вашим родственником, проведет профилактические мероприятия и направит его на медицинское освидетельствование. После прохождения освидетельствования материалы направятся для принятия решения в Суд Бобруйска и Бобруйского района. После вступления решения суда в законную силу человек будет помещен в лечебно-трудовой профилакторий.

К слову, судебное решение в отношении лица в данном случае бессрочное, то есть сколько бы ни прошло времени, а срок действия его не закончится.