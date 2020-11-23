О нормировании топливно-энергетических ресурсов на 2021 год

6 мая 2020 года вступило в действие постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 65 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам энергосбережения», которым внесены изменения в Положение о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода топливно-энергетических ресурсов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 216 (далее – Положение), в том числе в порядок представления документов для установления норм расхода ТЭР.

В соответствии с пунктами 19 и 20 Положения нормы расхода ТЭР устанавливаются (согласовываются) и пересматриваются:

Департаментом – для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР 25 000 тонн условного топлива и более , в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более;

, в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более; областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Госстандарта – для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР от 100 до 25 000 тонн условного топлива, в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более.

Указанные документы предоставляются не позднее, чем за месяц до ввода этих норм в действие – до 1 декабря 2020 года.