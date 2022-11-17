О наиболее близкой людям сфере поговорят на ЕДИ

18 ноября в трудовых коллективах пройдет Единый день информирования. Главная тема – «Жилищно-коммунальное хозяйство: перспективы развития».

Жилищно-коммунальное хозяйство – наиболее близкая людям сфера, поскольку включает большинство сторон нашей повседневной жизни: качественная питьевая вода, тепло в доме, ремонт подъездов, надежность работы лифтов, своевременный вывоз мусора, озеленение населенных пунктов и многое другое. В Беларуси развитие ЖКХ направлено на обеспечение повышения комфортности проживания и безопасности граждан, экономической эффективности оказания населению жилищно-коммунальных услуг. Жилищный фонд страны насчитывает свыше 1,5 млн жилых домов общей площадью около 267 млн кв. м, в том числе около 170 млн кв. м (64%) – в многоквартирных домах. В государственной собственности находится менее 6% жилой недвижимости, остальные 94% – частная собственность граждан и юридических лиц.

Каждый человек отдает предпочтение уютным и комфортным условиям проживания. Предоставление таких условий лежит на жилищно-эксплуатационных службах, в чьи непосредственные обязанности входит содержание жилфонда. В Беларуси проводится единая политика в отношении эксплуатации жилищного фонда независимо от форм собственности организаций ЖКХ. Результатом проведения последовательной политики в области эксплуатации жилищного фонда является крайне низкая площадь ветхих и аварийных жилых домов (не превышает 0,1% от общей площади жилья). Более того, ежегодно увеличиваются объемы ввода жилья после капитального ремонта с целью улучшения эксплуатационных показателей жилфонда.

На Дне информирования члены пропагандистских групп также расскажут о несчастных случаях на производстве, связанных с эксплуатацией транспортных средств, об оперативной обстановке в области, о реализации на Могилевщине Целей устойчивого развития, затронут темы охраны материнства и детства и детского травматизма.