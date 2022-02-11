О начале «эры глухих» из-за «омикрона» предупредил лор-врач

Дальнейшая мутация коронавируса, в частности омикрон-штамма, может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев (РФ), сообщает MogilevNEWS.by

Медик напомнил, что инфекция может атаковать нервные клетки. Если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.

- Это очень <…> плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что <…> сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться, — считает Зайцев.

Он отметил, что во избежание подобных мутаций нужно как можно скорее «тотально погубить» «омикрон» в организме.

- Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы «омикрон» как можно быстрее умер, — подчеркнул врач.

По его мнению, только так можно гарантировать, что SARS-CoV-2 не доберется до слухового нерва.