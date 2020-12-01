О местах установки датчиков контроля скорости рассказали в ГАИ

✔️С 1 по 7 декабря

с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 1 декабря

с 08:00 до 19:00 - г.Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 08:00 до 18:00 - Подьезд к г.Шклову от а/д М8 (км 9+400), скоростные ограничения - 60 км/ч

✔️ 2 декабря

с 07:00 до 18:00 - г.Могилев, проспект Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 08:00 до 18:00 - а/д Р93, вблизи д.Селец (км 15+100), скоростные ограничения - 70 км/ч.

✔️ 3 декабря

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Гагарина, в районе дома 36, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 09:00 до 20:00 - г.Могилев, улица Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 4 декабря

с 08:00 до 19:00 - г.Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 19Б, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 09:00 до 19:00 - а/д М8, д.Следюки (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 5 декабря

с 09:00 до 20:00 - г.Могилев, улица Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 10:00 до 21:00 - г.Могилев, проспект Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔️ 6 декабря

с 09:00 до 20:00 - г.Могилев, проспект Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 10:00 до 20:00 - а/д М4, вблизи д.Княжицы (км 187+870), скоростные ограничения - 90 км/ч.

✔️ 7 декабря

с 07:00 до 18:00 - г.Могилев, проспект Шмидта, в районе моста через реку Днепр, скоростные ограничения - 60 км/ч;

с 08:00 до 18:00 - а/д М8, д.Следюки (км 273+400), скоростные ограничения - 60 км/ч.