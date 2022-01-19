О фактах несвоевременных расчетов по зарплате можно сообщить в КГК Могилевской области 24 января
mogilevnews 41 0
24 января (понедельник) Комитет госконтроля Могилевской области проведет «горячую линию» с населением по теме «Сроки выплаты заработной платы».
Данный вопрос находится на постоянном контроле КГК региона. В прошлом году по материалам контрольного ведомства за нарушения сроков выплаты зарплаты к административной ответственности привлечены 24 организации и 80 должностных лиц.
С 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов по телефону в Могилеве (8-0222) 63-82-03 можно сообщить информацию по данной теме.
по материалам mogilevnews
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