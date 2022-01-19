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Экономика

О фактах несвоевременных расчетов по зарплате можно сообщить в КГК Могилевской области 24 января

mogilevnews 41 0

О фактах несвоевременных расчетов по зарплате можно сообщить в КГК Могилевской области 24 января

24 января (понедельник) Комитет госконтроля Могилевской области проведет  «горячую линию» с населением по теме «Сроки выплаты заработной платы».

Данный вопрос находится на постоянном контроле КГК региона. В прошлом году по материалам контрольного ведомства за нарушения сроков выплаты зарплаты к административной ответственности привлечены 24 организации и 80 должностных лиц.

С 10 до 13 часов  и с 14 до 16 часов по телефону в Могилеве (8-0222) 63-82-03 можно сообщить информацию по данной теме.

по материалам mogilevnews

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