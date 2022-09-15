Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

О фактах бесхозяйственности в лесных массивах можно сообщить в КГК Могилевской области

8 0

О фактах бесхозяйственности в лесных массивах можно сообщить в КГК Могилевской области

Комитетом государственного контроля Могилевской области  изучается эффективность принимаемых в регионе мер по наведению порядка в лесах, в том числе по результатам разработки буреломно-ветровальной древесины.

В этой связи гражданам предлагается высказать мнение (замечания) об эффективности такой работы, сообщить об известных им фактах свалок в лесных массивах, неудовлетворительного состояния лесосек, иных примерах бесхозяйственности (при возможности с прикреплением фото или видео файлов зафиксированных недостатков и указанием месторасположения проблемных объектов). Собранные материалы будут проанализированы и использованы Комитетом для принятия мер реагирования.

Предложения необходимо направлять до 30 сентября по e-mail: kgkmogapk@mail.ru.

- Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», - обратили внимание в КГК Могилевской области.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »