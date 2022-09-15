О фактах бесхозяйственности в лесных массивах можно сообщить в КГК Могилевской области

Комитетом государственного контроля Могилевской области изучается эффективность принимаемых в регионе мер по наведению порядка в лесах, в том числе по результатам разработки буреломно-ветровальной древесины.

В этой связи гражданам предлагается высказать мнение (замечания) об эффективности такой работы, сообщить об известных им фактах свалок в лесных массивах, неудовлетворительного состояния лесосек, иных примерах бесхозяйственности (при возможности с прикреплением фото или видео файлов зафиксированных недостатков и указанием месторасположения проблемных объектов). Собранные материалы будут проанализированы и использованы Комитетом для принятия мер реагирования.

Предложения необходимо направлять до 30 сентября по e-mail: kgkmogapk@mail.ru.

- Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», - обратили внимание в КГК Могилевской области.